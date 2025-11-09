Viele Chancen, keine Tore und eine Halbzeit, die mehr als eine Stunde dauert

Torlose Remis gehören selten zu den Spielen, die länger in Erinnerung bleiben. An diesem Sonntag gab es im Jupp-Derwall-Stadion allerdings ein 0:0, das aus unschönen Gründen eine Ausnahme bildete. „Wir sind alle Fußballer und wünschen uns natürlich, dass alle gesund bleiben“, sagte Sawwas Panagiotidis mit Blick auf die zwei schweren Verletzungen beim Spiel von Teutonia Weiden gegen den FC Pesch.

Ein sportliches Fazit zog der Trainer des Fußball-Mittelrheinligisten ebenfalls: „Drei Punkte hätten wir uns heute verdient. Unsere Leistung hat gepasst, wir haben richtig geackert. Das Remis ist frustrierend, weil es das dritte Mal in dieser Saison ist, dass wir statt der verdienten drei nur einen Zähler mitnehmen.“ Der Grund nach dem dritten Spiel in Folge ohne eigenen Treffer war leicht auszumachen: „Was fehlt, ist das Tor.“ Nach elf Ligaspielen stehen bei der Teutonia neun Treffer zu Buche.

Auf der Anzeigetafel prangte in Durchgang eins die Zahl 63, als der Schiedsrichter zur Pause pfiff. Tore waren nicht gefallen, dafür musste zweimal der Krankenwagen kommen: Baran Kilic war in der 23. Minute nach einem Zweikampf an der Torauslinie liegen geblieben. „Ich habe es auch nur aus der Entfernung gesehen. Es sah so aus, als sei er auf den Ellenbogen gefallen. Wir befürchten, dass er ihn sich ausgekugelt hat“, sagte Panagiotidis, der den Notarzt gerufen hatte.

Das Spiel war für mehr als zehn Minuten unterbrochen worden. Weidens Spieler wurde dann vom Krankenwagen abtransportiert. Das Spiel war kaum wieder angepfiffen, da verletzte sich Peschs Torwart Mertcan Akar beim Landen am Knie. Auch er musste auf einer Trage zum Krankenwagen gebracht werden. „Gute Besserung auch an ihn“, sagte Weidens Trainer.

Fußball wurde vor und nach den Unterbrechungen auch gespielt. Für Weiden vergaben Lionel Kabuya-Badibanga (6.), der wieder in die Startelf gerückte Meik Kühnel aus nächster Distanz per Kopf (45. +6), Berat Gediktas (45. +8) und Fabian Brendel ebenfalls per Kopf (45. +11). Brendel war es auch, der die größte Möglichkeit der Gäste mit einer starken Rettungsaktion unterband (9.). In der 21. Minute forderte Pesch vergeblich einen Handelfmeter; Louis Müller vergab noch eine Möglichkeit (42.).

In Halbzeit zwei musste der Krankenwagen zum Glück nicht noch einmal kommen. Tore fielen allerdings auch in diesem Durchgang nicht. Die Gäste starteten gefährlich: Weidens Argjend Pacolli musste in höchster Not per Kopf retten (50.). Eine Minute später zog Müller nur knapp daneben.

Gefährlichste Phase

Und dann begann Weidens gefährlichste Phase: Fast im Gegenzug prüfte der eingewechselte Shadrac Don Futi an Peschs eingewechseltem Torwart Darlington Ticha. Kabuya-Badibanga (53./56.) und Berat Gediktas (54.) zogen fast im Minutentakt knapp daneben – genauso wie Ex-Alemanne Ergün Yildiz auf der anderen Seite (57.).

Die Teutonia hatte auch in der letzten halben Stunde ein Chancenplus: Kühnel allein hatte noch drei Gelegenheiten: Die erste ging abgefälscht daneben (62.), die zweite an die Latte (70.), die dritte per Freistoß aus bester Distanz knapp drüber (84.). Die Gäste hätten einen fatalen Ballwechsel fast noch bestraft, Yildiz verfehlte das Gehäuse aber (73.).

In der Nachspielzeit kassierte Pesch noch eine Gelb-Rote Karte – und Kabuya-Badibanga erzielte noch einen sehenswerten Treffer. Der wurde aber wegen Abseitsstellung zurückgepfiffen. So blieb es für die Teutonia beim torlosen Remis. „Wir sind in einer schwierigen Phase. Bei einem Lauf würde der ein oder andere sicher reingehen. Aber wenn du die Sch… am Fuß hast, hast du die Sch… am Fuß“, fasste Panagiotidis zusammen.

Weiden: Liharev - Tuncer, Peters, Brendel, Pacolli - Kühnel - Ber. Gediktas (70. Deves), H. Kilic, Kabuya-Badibanga, B. Kilic (23. Don Futi) - Bek. Gediktas (70. Barata)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de