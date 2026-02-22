Viele Chancen, keine Tore: Remis im Dauerregen

Zweikampf um den Ball: Eilendorfs Tobias Knoben (l.) und Kurdistans Salifu Krubally. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Petrus kannte kein Erbarmen: Pünktlich zum Rückrundenauftakt öffnete der Wetterherr alle Schleusen. Entsprechend wenige Schaulustige fanden den Weg zur Halfenstraße, wo sich am Sonntagnachmittag der SV Eilendorf und Kurdistan Düren in der Fußball-Landesliga gegenüberstanden. Passend dazu merkte Stadionsprecher Stefan Beuel kurz vor dem Anpfiff an: „Heute kann ich hier jeden per Handschlag begrüßen.“

Sein Gegenüber haderte hingegen mit dem Resultat. „Mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, bin ich zufrieden. In der Box waren wir aber nicht abgebrüht genug, daher bin ich vom Ergebnis enttäuscht“, betonte Jasmin Muhovic mit Blick auf die vergebenen Torchancen in Durchgang zwei.

Auf dem Platz lieferten sich die beiden Mannschaften trotz des Dauerregens ein durchaus erfrischendes Spiel. Ein Tor fiel während der 90 Minuten nicht, sodass der umsichtige Schiedsrichter am Ende ein 0:0 im Spielbericht notierte. „Das Unentschieden geht meiner Meinung nach in Ordnung. Wir hatten in Durchgang eins eine starke Anfangsphase, in der zweiten Hälfte dann die Eilendorfer starke 25 Minuten. Unter dem Strich ist ein Punkt daher für beide Seiten gerecht“, resümierte Siyar Tan, Trainer des SV Kurdistan.

Erste Chance für den SVE

Die erste Möglichkeit der Begegnung erspielten sich die Hausherren. Nach einem Fehlpass der Dürener Hintermannschaft verfehlte Jonas Beckers deutlich das Ziel (7. Minute). Im direkten Gegenzug vergaben die Gäste die beste Chance der gesamten Partie. Erst touchierte eine abgefälschte Flanke das Gebälk. Dann landete die Kugel vor den Füßen des am zweiten Pfosten lauernden Bryant Baidoo, der den Ball jedoch per Direktabnahme an die Latte knallte. Den anschließenden Schuss von Cayan Baysan wehrte der aufmerksame SVE-Keeper Paul Schulz so gerade noch ab.

Die wenigen Zuschauer sahen auch in der Folge ein durchaus flottes Spiel. In der 17. Minute drosch Eilendorfs Dino Avdic den Ball überhastet übers das Kurdistan-Gehäuse. Gute zehn Minuten später war es Teamkollege Tobias Knoben, der sich aus 20 Metern ein Herz fasste, aber ebenfalls nicht jubeln durfte (28.).

Gute Möglichkeiten vergeben

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel. Zu Beginn suchten die Gastgeber deutlich häufiger den Abschluss, so richtig gefährlich wurde es für Kurdistans Schlussmann Mamandi Conde allerdings nicht. Auf der anderen Seite probierte es Baysan auf dem flutschigen Kunstrasen dann noch einmal aus der Distanz, doch Schulz war erneut zur Stelle (51.).

Nach einer präzisen Flanke von Eilendorfs Kian Soleimankhani schaffte es der eingewechselte Aljoscha Feese am zweiten Pfosten nicht, den Ball aus kurzer Distanz über die Linie zu drücken (53.). Die Hausherren drückten nun verstärkt auf den Führungstreffer, doch sowohl Feese (71.) als auch Milan Schaaf (75.) vergaben weitere gute Möglichkeiten.

Kurz vor Schluss hatten dann die Gäste aus Düren den Torschrei schon auf den Lippen. Nach einer scharf vor den Kasten gezogenen Ecke legte Yannick Frings den Ball in die Mitte zu Deagir Llunga. Doch auch Kurdistans Stürmer vollbrachte es nicht, aus dem Gewühl heraus einzunetzen. So blieb es bis zum Abpfiff beim leistungsgerechten 0:0.

„In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel, abgesehen von den letzten drei wilden Minuten, komplett dominiert. Leider haben wir unsere hundertprozentigen Torchancen nicht genutzt“, sagte Muhovic, der dennoch mit einem guten Gefühl in die noch ausstehenden 13 Partien geht. „Wir freuen uns auf die Rückrunde“, ergänzte der SVE-Coach.

Auch beim SV Kurdistan entdeckte man nach dem Abpfiff überwiegend zufriedene Gesichter. Für die zweite Saisonhälfte formulierte Siyar Tan die Ziele folgendermaßen: „Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel und wollen in der Tabelle nach oben klettern. Jede Partie ist für uns wie ein Finale.“

