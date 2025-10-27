Viele Chancen, keine Tore

So drückten sie dem Spiel in den ersten fünfzehn Minuten eindeutig den Stempel auf, ließen aber erneut ihre Chancen liegen. Erst schoss Simon Dittmar nach schöner Eingabe von Tim Gössinger knapp über das Gästetor und dann scheiterte Tim Gössinger mit starkem Kopfball am Gästekeeper, der mit einer super Parade den Ball an den Pfosten lenkte. Danach verflachte die Partie etwas, bevor sich in der 32. Minute die Gäste erstmals gefährlich vor dem VfR- Tor zeigten, aber am gut reagierenden Torhüter Jannes Warchhold scheiterten. Bis zum Seitenwechsel dann ein verteiltes Spiel mit jeweils zwei Halbchancen auf beiden Seiten. Schließlich ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit begann dann gleich mit einem Paukenschlag. Nur vier Minuten nach Wiederbeginn gingen die Gäste mit einem klassischen Konter in Führung. Nach Steilpass in den Rücken der VfR- Abwehr gewann der Schmöllner Gentsch das Laufduell und vollendete mit straffem Schuss ins kurze Eck zur doch etwas überraschenden Führung. Der VfR schüttelte sich nur kurz und hatte nun zwei gute Chancen zum Ausgleich, doch erneut Simon Dittmar und Tim Gössinger scheiterten jeweils knapp. Aber die Gäste zeigten sich an diesem Tag deutlich effektiver. So genügten ihnen weitere gute 10 Minuten zwischen der 60. und 70. Minute zur vermeintlichen Vorentscheidung. Scheiterten sie in der 63. Minute noch knapp, stellte erneut Gentsch in der 66. Spielminute auf 0:2. So kam er unbedrängt an der Strafraumgrenze zum Schuss und schlänzte diesen überlegt in die rechte Ecke des VfR- Tores. Zwar gaben sich die Kurstädter nach diesem erneuten Rückschlag nicht auf, doch zu den ganz großen Chancen sollte es nicht mehr kommen. In der 86. Spielminute noch eine unschöne Szene, als der ansonsten souveräne Schiedsrichter Markus Eddel eine klare Tätlichkeit des Schmöllner Kapitäns übersah und diesen unbestraft weiterspielen ließ. Somit endete dieses Spiel mit einer erneut völlig unnötigen Heimniederlager für den VfR. Nun gilt es, wieder alle Kräfte zu bündeln und die verlorenen Punkte nächste Woche in Ehrenhain einzufahren.