Viele Chance, keine Punkte: Bittere Niederlage in Westuffeln

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Die Vorzeichen standen alles andere als ideal: Gleich sechs Spieler fehlten im Aufgebot von Trainer Marco Stübener. Trotzdem hielt seine Mannschaft gut dagegen, auch wenn die Hausherren zunächst besser ins Spiel kamen. Bereits in der Anfangsphase hatte die SG die große Möglichkeit zur Führung, traf aber nur den Innenpfosten.

Die TSV Immenhausen musste sich am Sonntag in einem intensiven Auswärtsspiel bei der SG Obermeiser/Westuffeln mit 1:2 geschlagen geben. Trotz drückender Überlegenheit, zahlreicher Großchancen und einer über weite Strecken starken Leistung.

Anschließend hätte die TSV die Führung mehrfach ausbauen können – ja, müssen. Mehrere hochkarätige Chancen blieben jedoch ungenutzt. So kam es, wie es im Fußball oft kommt: Statt das 2:0 zu erzielen, fing man sich kurz vor der Pause den Ausgleich. Rechts durchgebrochen, in die Mitte gespielt, Helmke zur Stelle – 1:1 (43.)

Immenhausen fing sich schnell und übernahm danach mehr und mehr die Kontrolle. Der verdiente Lohn folgte in der 24. Minute: Eine punktgenaue Flanke von Dennis Kastrop fand den Kopf von Bastian Jenzowski – 1:0 für die Grün-Weißen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die TSV das spielbestimmende Team und dies erneut mit zahlreichen guten Gelegenheiten. Doch egal ob aus kurzer Distanz oder gar vor dem leeren Tor: Der Ball wollte einfach nicht ins Netz.

Und wieder kam es, wie es kommen musste: In der 74. Minute zirkelt Helmke einen Freistoß unhaltbar über die Mauer und unter die Latte – 2:1 für die Gastgeber.

Die Stübener-Elf warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, doch ein weiteres Tor sollte nicht mehr fallen. So steht am Ende eine bittere Niederlage.

Fazit:

Einsatz, Spielanlage und Chancen waren da – einzig die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor fehlte. Nun gilt es, die Köpfe nicht hängen zu lassen und im nächsten Spiel wieder anzugreifen.

Aufstellung TSV Immenhausen:

Sören Enders, Timo Bülte, Steven Schöps, Thomas Stern, Maurice Mündelein, Dennis Kastrop, Marcel Hausmann (79. Leon Beilstein), Oliver Speer, Dominik Schwan, Nils Hellwig, Bastian Jenzowski (64. Stefan Bachmann) - Trainer: Marco Stübener

Tore:

0:1 Bastian Jenzowski (24´- Vorlage Dennis Kastrop)

1:1 Jan Torben Helmke (43´)

2:1 Jan Torben Helmke (74´)