Viele Blicke auf den Burger BC: Saisonstart in der Landesliga Nord

– Foto: Karl Heinz Schmuck

In der LOTTO-Landesliga Nord geht am Sonnabend der erste Spieltag mit insgesamt sieben Partien über die Bühne. Das Duell zwischen dem Ummendorfer SV und dem SSV 80 Gardelegen wurde nach dem Rückzug der Hausherren abgesagt .

Viele Blicke werden sich dann auf den Burger BC richten. Der hochambitionierte Aufsteiger aus dem Jerichower Land hatte sich im Sommer mit hochklassigen Neuzugängen wie dem ehemaligen Zweitliga-Angreifer Christian Beck verstärkt. Zum ersten Auftritt nach der Landesliga-Rückkehr gastiert der SV Arminia Magdeburg beim BBC. In der Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung wird das Duell im kostenlosen Livestream übertragen.

Spannend dürften auch das Harz-Derby zwischen dem Aufsteiger SV Eintracht Osterwieck und dem SV Stahl Thale sowie das Altmark-Duell zwischen dem Verbandsliga-Absteiger SSV Havelwinkel Warnau und dem Osterburger FC werden. Außerdem bestreitet die TSG Grün-Weiß Möser beim Oscherslebener SC die erste Landesliga-Partie seiner Vereinsgeschichte.