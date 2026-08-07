 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Viele Blicke auf den Burger BC: Saisonstart in der Landesliga Nord

Landesliga Nord +++ Der Blick auf die Begegnungen des ersten Spieltags

von Kevin Gehring · Gestern, 16:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Karl Heinz Schmuck

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LL Sachs-Anhalt Nord
SSV Warnau
Oschersleben
Fortuna MD II
Staßfurt

In der LOTTO-Landesliga Nord geht am Sonnabend der erste Spieltag mit insgesamt sieben Partien über die Bühne. Das Duell zwischen dem Ummendorfer SV und dem SSV 80 Gardelegen wurde nach dem Rückzug der Hausherren abgesagt.

Viele Blicke werden sich dann auf den Burger BC richten. Der hochambitionierte Aufsteiger aus dem Jerichower Land hatte sich im Sommer mit hochklassigen Neuzugängen wie dem ehemaligen Zweitliga-Angreifer Christian Beck verstärkt. Zum ersten Auftritt nach der Landesliga-Rückkehr gastiert der SV Arminia Magdeburg beim BBC. In der Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung wird das Duell im kostenlosen Livestream übertragen.

Spannend dürften auch das Harz-Derby zwischen dem Aufsteiger SV Eintracht Osterwieck und dem SV Stahl Thale sowie das Altmark-Duell zwischen dem Verbandsliga-Absteiger SSV Havelwinkel Warnau und dem Osterburger FC werden. Außerdem bestreitet die TSG Grün-Weiß Möser beim Oscherslebener SC die erste Landesliga-Partie seiner Vereinsgeschichte.

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Samstag

Heute, 13:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
3
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
1
0

Heute, 14:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
3
1

>> Burger BC gegen SV Arminia Magdeburg im Livestream: (hier klicken)

Heute, 15:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
15:00

Heute, 18:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
18:00live

Heute, 19:00 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
Abgesagt