Viele Ausfälle, wenig Punkte Kreisklasse B Sinsheim +++ Rohrbachs Zweite kann nicht an die Vorsaison anknüpfen +++ Das Jubiläumsjahr wirft derweil seine Schatten voraus von red. · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Rohrbach/S. Zweite strebt in der zweiten Saisonhälfte mehr Punkte als in der Vorrunde an. – Foto: Roman Gebhardt

Rein tabellarisch ist der Unterschied marginal. "Das ist tatsächlich so, wobei wir natürlich viel weniger gewonnen und mehr verloren haben", sagt Kim Feßenbecker. Der Trainer des SV Rohrbach/S. II belegte vergangene Winterpause und zum Saisonende jeweils Rang neun. Jetzt steht die Kreisliga-Reserve auf Platz zehn.

Waren es letzte Winterpause noch 24 Punkte, sieben Siege und 43 geschossene Tore, sehen diese Statistiken im Winter 2025/26 erheblich schlechter aus. 13 Zähler, vier Siege und 19 Tore sind es derzeit. Dementsprechend nüchtern fällt Feßenbeckers Fazit aus: "Ich habe schon gedacht, dass wir eine bessere Hinrunde spielen, das Potenzial war da, aber mit dem Verletzungs- und Spielpech über weite Strecken ist einfach nicht mehr drin gewesen." Probleme gab es auf mehreren Positionen. Allen voran im Tor und im Angriff. Der langjährige Toptorjäger Felix Scholl hat diese Runde noch überhaupt keinen Einsatz vorzuweisen. Sein Coach hofft: "Vielleicht reicht es in der Rückrunde zu dem ein oder anderen Spiel." Außerdem galt es im Tor ständig zu improvisieren, mit Jonas Langenbach musste ein weiterer vielversprechender Stürmer komplett passen und mit dem spielenden Co-Trainer Dennis Bauer fehlte ein weiterer Routinier. "Er ist am Knöchel verletzt, Richtung Anfang der Rückrunde könnte es aber vielleicht wieder gehen", so Feßenbecker über seinen Trainerkollegen. Komplettiert werden die beiden von Dominik Vetter als weiteren Co. und in dieser Konstellation geht es kommende Runde auch weiter beim SVR.

Große Tabellensprünge werden in dieser Rückrunde nicht mehr drin sein, zumindest Rang neun und damit die Wiederholung der Vorjahresplatzierung soll es jedoch werden. "Wir müssen alles im Blick behalten, aber dass wir unter die letzten Drei rutschen, glaube ich beim besten Willen nicht", sagt Feßenbecker. Laut Einteilung würde der 13. und somit drittletzte Rang die Abstiegsrelegation bedeuten. Da aber jetzt schon öffentlich bekannt ist, dass der SV Neidenstein mit dem A-Ligisten FC Eschelbronn und der SV Gemmingen mit dem A-Ligisten 1.FC Stebbach zur neuen Runde Spielgemeinschaften bilden, würde nur der letzte Rang in der B-Klasse die Abstiegsrelegation zur Konsequenz haben. Das weiß auch der Rohrbacher Coach: "Ganz ehrlich, wenn wir Letzter werden sollten, hätten wir es auch nicht anders verdient als abzusteigen."