Viele Ausfälle, kleiner Kader: "Jeder Punkt zählt"

– Foto: Patrice König

Für die SG Blaues Wunder Hannover beginnt am Sonntag die Rückrunde mit einem echten Gradmesser. Um 14 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Leon Erler den TSV Burgdorf auf dem heimischen Kunstrasen. Das Hinspiel ging am 24. August knapp mit 1:2 verloren – ein Ergebnis, das damals sinnbildlich für die erste Saisonphase stand.

Erler sprach vor dem ersten Punktspiel nach der Winterpause von einer durchwachsenen Vorbereitung. Die Wetterbedingungen hätten vieles erschwert, auch wenn Blaues Wunder dank des Kunstrasens zumindest regelmäßig trainieren konnte.

Diesmal sind die Voraussetzungen andere. Blaues Wunder überwinterte mit sechzehn Punkten auf Rang zwölf, Burgdorf steht mit vierundzwanzig Zählern auf Platz acht. Der Abstand ist überschaubar, der Druck im unteren Tabellenbereich jedoch weiterhin hoch.

„Das war keine Vorbereitung, wie man sie sich wünscht“, sagte der Coach. Trotzdem sei es ein Vorteil gewesen, überhaupt auf dem Platz arbeiten zu können – während andere Teams noch stärker eingeschränkt waren.

Im Test gegen den höherklassigen Gegner Irak habe seine Mannschaft trotz extrem dünner Besetzung ordentlich mitgehalten. „Das hat Hoffnung gegeben“, so Erler, auch wenn dort nur ein sehr kleiner Kader zur Verfügung stand.

Kader deutlich ausgedünnt – Ragu weg, Verletzungen bleiben

Für Blaues Wunder ist der Rückrundenstart auch deshalb anspruchsvoll, weil sich die personelle Situation zugespitzt hat. Der Kader sei „nicht mehr so breit“, betonte Erler. Mehrere Spieler fallen langfristig aus – unter anderem mit Kreuzbandrissen. Dazu kommt ein sportlich schwerer Verlust: Naveen Ragu, bis dahin einer der besten Spieler und gemeinsam bester Torschütze, wechselte im Winter zum TSV Krähenwinkel/Kaltenweide.

„Das tut natürlich weh“, sagte Erler. Gleichzeitig hofft er, dass am Sonntag dennoch ein konkurrenzfähiger Kader aufläuft. Die große Unbekannte bleibt nach der langen Pause die Fitness: „Keiner steht bei hundert Prozent, aber das wird allen so gehen.“

Ziel: stabiler Start und Punkte auf dem Kunstrasen

Trotz aller Einschränkungen geht Blaues Wunder optimistisch in den Restart. Vor allem der heimische Kunstrasen soll erneut ein Faktor sein. Dort hatte das Team in der Hinrunde seine besten Phasen und eine deutlich bessere Punkteausbeute.

„Jeder Punkt zählt in unserer Situation“, sagte Erler. Das Mindestziel sei, nicht mit leeren Händen in die Rückrunde zu starten – auch weil nach der Vorbereitung schwer einzuschätzen sei, wo die Mannschaften wirklich stehen.