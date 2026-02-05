Viele Aufsteiger, wenig Absteiger könnten bevorstehen Die Spielbetriebs-Revolution im Südwestdeutschen Fußball-Verband wird immer wahrscheinlicher von Claus Rosenberg · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Werden die Vorstellungen des SWFV-Präsidiums Wirklichkeit, gibt es ab 2027 drei Landesliga-Staffeln im Südwesten. Hier eine Szene aus dem Spiel zwischen SV Gimbsheim (weiß) und FSV Schifferstadt mit Piero Fragomeli und Lucas Flederer. Archivfoto: Christine Dirigo / pakalski-pres

Mainz. Die Spielzeit 2026/27 dürfte für viele Vereine im Südwesten stressfrei werden. Wegen der Strukturreform, die augenscheinlich von den Klubs durchgewunken wird, gibt es nur wenige Absteiger, dafür aber viele Aufsteiger. Bis zur Landesliga, die 2027 voraussichtlich aus drei statt nur zwei 16er-Staffeln bestehen wird, müssen freie Startplätze aufgefüllt werden. Ähnlich verhält es sich in den untergeordneten Ligen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Verbandsspielausschuss Klaus Karl: „Mein Bauchgefühl sagt, dass die Reform so verwirklicht wird, wie sie nun vorgestellt wurde.“ Seit Dienstagabend liegt das Reform-Werk, das die Steuerungsgruppe im Auftrag des SWFV-Präsidiums in anderthalb Jahren ausgearbeitet hat, der Öffentlichkeit vor. Zugleich gab es die erste Diskussionsrunde in Edenkoben. SWFV-Funktionäre stellten das Projekt vor rund 130 pfälzischen Vereinsvertretern vor, diskutierten es gemeinsam und holten sich ein Meinungsbild ein. Verbandsspielausschuss Klaus Karl äußerte sich danach: „Mein Bauchgefühl sagt, dass die Reform so verwirklicht wird, wie sie nun vorgestellt wurde.“ Vergleichbare Info-Veranstaltungen sind in den kommenden Wochen in Kaiserslautern und in Bretzenheim/Nahe geplant.

In Edenkoben, sagt Klaus Karl, gab es mit Blick auf das Reformmodell „kaum Kritik“. Und wenn, dann waren es eher Verständnis-Probleme. So zum Beispiel über die C-Klasse. Sie wird in Zukunft eine Art Freizeitliga sein, also aus der Wettkampfstruktur gestrichen. Demnach gibt es von dort auch keinen Aufstieg mehr. Doch wie dann in die B-Klasse kommen? Karl klärt auf: Einfach die Mannschaft melden, es gibt keine sportliche Qualifikation mehr. Die B-Klasse wird künftig die tiefste Klasse des Wettkampfsystems im SWFV sein. Mit der Einführung der Reform bricht der SWFV mit der Tradition, dass die Vereine in ihren Heimat-Kreisen und Bezirken spielen. Das Wettkampfsystem löst diese gewachsene Wettkampfstruktur auf. Und zwar von der Landesliga abwärts. Stattdessen werden die Staffeln so eingeteilt, dass sie möglichst immer aus 16 Mannschaften bestehen und die aus dem Spielbetrieb resultierenden Fahrtstrecken möglichst kurz sind. Diese Einteilung erfolgt vor Beginn einer Saison.