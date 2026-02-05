Viele Aufsteiger, wenig Absteiger könnten bevorstehen

Mainz. Die Spielzeit 2026/27 dürfte für viele Vereine im Südwesten stressfrei werden. Wegen der Strukturreform, die augenscheinlich von den Klubs durchgewunken wird, gibt es nur wenige Absteiger, dafür aber viele Aufsteiger. Bis zur Landesliga, die 2027 voraussichtlich aus drei statt nur zwei 16er-Staffeln bestehen wird, müssen freie Startplätze aufgefüllt werden. Ähnlich verhält es sich in den untergeordneten Ligen.
Seit Dienstagabend liegt das Reform-Werk, das die Steuerungsgruppe im Auftrag des SWFV-Präsidiums in anderthalb Jahren ausgearbeitet hat, der Öffentlichkeit vor. Zugleich gab es die erste Diskussionsrunde in Edenkoben. SWFV-Funktionäre stellten das Projekt vor rund 130 pfälzischen Vereinsvertretern vor, diskutierten es gemeinsam und holten sich ein Meinungsbild ein. Verbandsspielausschuss Klaus Karl äußerte sich danach: „Mein Bauchgefühl sagt, dass die Reform so verwirklicht wird, wie sie nun vorgestellt wurde.“ Vergleichbare Info-Veranstaltungen sind in den kommenden Wochen in Kaiserslautern und in Bretzenheim/Nahe geplant.
In Edenkoben, sagt Klaus Karl, gab es mit Blick auf das Reformmodell „kaum Kritik“. Und wenn, dann waren es eher Verständnis-Probleme. So zum Beispiel über die C-Klasse. Sie wird in Zukunft eine Art Freizeitliga sein, also aus der Wettkampfstruktur gestrichen. Demnach gibt es von dort auch keinen Aufstieg mehr. Doch wie dann in die B-Klasse kommen? Karl klärt auf: Einfach die Mannschaft melden, es gibt keine sportliche Qualifikation mehr. Die B-Klasse wird künftig die tiefste Klasse des Wettkampfsystems im SWFV sein.
Mit der Einführung der Reform bricht der SWFV mit der Tradition, dass die Vereine in ihren Heimat-Kreisen und Bezirken spielen. Das Wettkampfsystem löst diese gewachsene Wettkampfstruktur auf. Und zwar von der Landesliga abwärts. Stattdessen werden die Staffeln so eingeteilt, dass sie möglichst immer aus 16 Mannschaften bestehen und die aus dem Spielbetrieb resultierenden Fahrtstrecken möglichst kurz sind. Diese Einteilung erfolgt vor Beginn einer Saison.
Das heißt im Umkehrschluss, wie Karl auf Anfrage der VRM bestätigt: Ab 2028 können Mannschaften auch horizontal in den Staffeln verschoben werden. Es kann also passieren, dass eine Mannschaft der Landesliga-Staffel I den Klassenverbleib schafft, in der folgenden Spielzeit aber in die Landesliga-Staffel II oder -Staffel III versetzt wird. Karl: „Vor Beginn der Runde kommen alle Landesliga-Teams in einen Pool.“ Und die Zuordnung erfolgt dann nach dem Prinzip der kurzen Wege. In Zukunft gibt es also nicht mehr nur eine vertikale, sondern auch eine horizontale Dynamik - und das von den Landesligen bis in die B-Klassen.
Wie viele Mannschaften in der Transformationsphase nächste Saison in den einzelnen Ligen aufsteigen, lässt sich nach Worten von Klaus Karl nicht vorhersagen: „Das hängt davon ab, wie viele Teams aus der Oberliga, und damit aus unserer Verbandsliga, absteigen.“ Eine vage Kalkulation gibt es allerdings: Demnach könnten die ersten vier der heutigen Bezirksligen in die Landesliga aufsteigen. Sechs A-Klassisten könnten in die dann sechs Bezirksligen klettern. Und aus acht heutigen B-Ligisten würden dann A-Klassisten. Dies ist jedoch nur eine Prognose, betont der Verbandsspielausschuss-Vorsitzende.
Die Staffeleinteilung erfolgt voraussichtlich über ein Computerprogramm, das am Markt verfügbar ist. Karl erläutert darüber hinaus, dass beim Deutschen Fußballbund ein Werkzeug entwickelt wird, dessen Verwendung in Erwägung gezogen wird: „Wir können es aber durchaus auch händisch machen“, so der Funktionär aus Weingarten. Er stellt darüber hinaus fest, dass Vereine, die zwei Mannschaften im Wettbewerb haben, in den meisten Fällen am gleichen Spieltag Heimrecht haben können. Dies ist ein Wunsch, der häufig an die Spielplan-Gestalter herangetragen wird.
Die nun vorliegende Reform wurde einstimmig vom Präsidium als die Variante verabschiedet, die den Vereinen vorgestellt werden sollte. In der Info-Veranstaltung in Edenkoben wurde die Alternative aufgezeigt. Sie, so Karl, hätte einen verschärften Abstieg in der kommenden Runde bedeutet.