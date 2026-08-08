Viele Änderungen beim Kreisligisten und Bezirksliga-Zugänge News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Frank Riedinger

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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SGV Murr Der SGV Murr setzt in der Kreisliga A1 Enz/Murr auf eine Mischung aus Erfahrung und eigener Jugend. Einziger fixer Abgang ist Umut Colak, der zum SV Poppenweiler wechselt. Zudem fehlen Felix Sossalla wegen eines Auslandssemesters und Marius Brecht ab Oktober aus beruflichen Gründen vorübergehend. Für zusätzliche Erfahrung sorgen Marcel Willberg und Sascha Ebert. Der 33-jährige Willberg kehrt nach zwei Jahren in der Ü32 des TSV Benningen noch einmal in den Aktivenfußball zurück. Zuvor spielte er unter anderem für 07 Ludwigsburg, den FSV 08 Bietigheim-Bissingen, den TV Oeffingen und Benningen. In Bissingen war er Oberliga-Stammspieler und erreichte 2016 das WFV-Pokalfinale.