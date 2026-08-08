Viele Änderungen beim Kreisligisten und Bezirksliga-Zugänge

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der SGV Murr setzt in der Kreisliga A1 Enz/Murr auf eine Mischung aus Erfahrung und eigener Jugend. Einziger fixer Abgang ist Umut Colak, der zum SV Poppenweiler wechselt. Zudem fehlen Felix Sossalla wegen eines Auslandssemesters und Marius Brecht ab Oktober aus beruflichen Gründen vorübergehend.
Für zusätzliche Erfahrung sorgen Marcel Willberg und Sascha Ebert. Der 33-jährige Willberg kehrt nach zwei Jahren in der Ü32 des TSV Benningen noch einmal in den Aktivenfußball zurück. Zuvor spielte er unter anderem für 07 Ludwigsburg, den FSV 08 Bietigheim-Bissingen, den TV Oeffingen und Benningen. In Bissingen war er Oberliga-Stammspieler und erreichte 2016 das WFV-Pokalfinale.
Der 35-jährige Ebert kommt vom GSV Pleidelsheim, für den er 19 Jahre aktiv war. Ausgebildet wurde er zunächst bei Energie Cottbus und später beim SGV Freiberg. Er kann im zentralen Mittelfeld sowie offensiv eingesetzt werden.
Aus der A-Jugend rücken Paul Vogel, Paul Lorenz, Moritz Mader, Felix Hörner und Lennard Gudszend nach. Zudem kehren Emre Colak, Ardit Kastrati und Calvin Osakwe zurück.
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Die SpVgg Trossingen schließt ihre Kaderplanung für die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern mit zwei weiteren Neuzugängen ab. Maksym Zelinskyi und Stanislav Zamula wechseln vom FC Bad Dürrheim zur SpVgg. Beide Ukrainer sind 19 Jahre alt und bereits seit Beginn der Vorbereitung ins Mannschaftstraining integriert. Zelinskyi ist vor allem offensiv einsetzbar, Zamula verstärkt die defensive Außenbahn. Mit dem Duo erreicht Trainer John Müller die angestrebte Kadergröße von 25 Spielern. Die Transferaktivitäten für die neue Saison sind damit abgeschlossen.
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