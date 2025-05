Viele Abschiede beim letzten SVS-Heimspiel

Nach drei Niederlagen in Folge möchte sich der Oberligist SV Sonsbeck im letzten Heimspiel der Saison positiv von den treuen Anhängern verabschieden. Am liebsten auch mit einem Sieg gegen die Sportfreunde Baumberg. Verabschiedet werden neben Mittelfeldmotor Luca Terfloth (SV Menzelen) auch Shawn Kiyau (SV Schermbeck), Malik Bongers (KSV Kevelaer), Alexander Maas (1. FC Lintfort), Hayato Uchimura (Sportfreunde Baumberg), Semih Zeriner (Holzheimer SG) und Luca Meyers-Richter (TSV Meerbusch). Ein Geheimnis lüftet Trainer Heinrich Losing im Vorfeld.

Morgen, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 15:00 live PUSH

Er sagt, dass auf jeden Fall die langjährigen Spieler Terfloth (fast elf Jahre) und Maas (sechs Jahre im Sonsbecker Dress) am Sonntag um 15 Uhr in der Startelf stehen werden. „Die beiden haben es sich verdient, bei ihrem Abschied von Beginn an aufzulaufen. Das können wir nicht bei jedem so machen, da es dafür einfach zu viele Abgänge sind“, sagt Losing. Wieder im Kader werden neben Terfloth auch Jannis Pütz sowie Kapitän Robin Schoofs stehen. Neben den Langzeitausfällen Philipp Elspaß und Fabrice Kempe ist nun auch für Linus Krajac die Saison gelaufen. Der zentrale Mittelfeldspieler hat sich eine Bänderverletzung zugezogen und muss mindestens drei Wochen pausieren.