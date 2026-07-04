Viele Abschiede beim Absteiger und in der Kreisliga

– Foto: Robert Stolz

Der TSV Erlenbach, Absteiger aus der Bezirksliga Franken in die Kreisliga A, verabschiedet mehrere prägende Kräfte. Kai Knödler beendet nach 15 Jahren Vereinstreue seine aktive Karriere. Lukas Häußer, zuletzt Torschützenkönig mit 34 Treffern, wird Spielertrainer beim FV Wüstenrot. Co-Trainer Sven Blum tritt aus privaten Gründen kürzer, B-Team-Trainer Raschid Khadar hört ebenfalls auf. Robin Thiele wechselt nach zwei Jahren zur SG Kirchardt. Der TSV bedankt sich bei allen für Einsatz, Erfolge und gemeinsame Zeit.

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TV Jahn Göppingen

Der TV Jahn Göppingen aus der Kreisliga B10 Neckar/Fils verabschiedet Furkan Öztürk. Der Spieler verlässt den Verein zur neuen Saison und schließt sich dem ASV Eislingen an. In den vergangenen Jahren war Öztürk ein engagierter und zuverlässiger Bestandteil der Mannschaft. Mit Einsatz, Leidenschaft und positiver Art bereicherte er das Team auf und neben dem Platz. Der TV Jahn bedankt sich für seine Zeit im Trikot des Vereins und wünscht ihm für die neue Herausforderung viel Erfolg.

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AC Italia Markgröningen

AC Italia Markgröningen aus der Kreisliga B3 Enz/Murr begrüßt Donato Micolani als weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27. Mit ihm erweitert der Verein seinen Kader und setzt weiter auf Leidenschaft, Einsatz und Zusammenhalt. Micolani soll künftig die Farben von AC Italia vertreten und Teil der Mannschaft werden, die sich über Teamgeist und Gemeinschaft definiert. Der Verein freut sich auf den neuen Spieler und die gemeinsame Saison in Rot-Weiß.

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