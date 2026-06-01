Viele Abschiede bei den Frauen des 1. FC Magdeburg

"Das tut natürlich immer im Herzen weh, aber es gehört zum Sport auch dazu", sagt FCM-Trainer Nico Koch über die Vielzahl der Abgänge. Diese haben zum Teil gesundheitliche und berufliche Gründe oder sind der zunehmenden Professionalisierung der Frauen-Abteilung geschuldet.

"Jede hatte ihren Impact und hat menschlich zu diesem Konstrukt beigetragen", unterstreicht Koch die Bedeutung aller Spielerinnen. "Ich bin weiterhin der Meinung, wir sind von den einzelnen Individualisten nicht die beste Mannschaft, aber unser Team war das beste in dieser Liga. Da können wir absolut stolz drauf sein", führt der 36-Jährige aus und ergänzt in Richtung der Verabschiedeten: "Ich wünsche den Mädels von Herzen alles Gute und hoffe, dass sie noch sehr häufig den Weg nach Magdeburg finden werden."

Acht Abschiede im Kader, drei im Funktionsteam

Unter ihnen sind sehr verdiente Spielerinnen wie Torhüterin Florentine Schmiedchen (30), die schon im Nachwuchs des Magdeburger FFC spielte und seit 2017 wieder - erst für den MFFC und dann für den FCM - in Magdeburg zwischen den Pfosten stand. Auch Chantal Isabell Münch (26) und Hanna Bach (26), die in dieser Saison verletzungsbedingt nicht zum Einsatz kommen konnten, spielten schon im Magdeburger Nachwuchs und waren viele Jahre dabei. Zu den FuPa-Profilen: