Viele Abschiede bei den Frauen des 1. FC Magdeburg

Mit einem Knall haben die Frauen des 1. FC Magdeburg die Regionalliga-Saison 2025/26 beendet. Im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin II feierten die FCM-Frauen am Sonntag vor der Rekordkulisse von 516 Zuschauern einen fulminanten 6:0-Erfolg und untermauerten damit ihren dritten Tabellenplatz. Nach dem Schlusspfiff wurden dann zahlreiche Verabschiedungen vorgenommen.
"Das tut natürlich immer im Herzen weh, aber es gehört zum Sport auch dazu", sagt FCM-Trainer Nico Koch über die Vielzahl der Abgänge. Diese haben zum Teil gesundheitliche und berufliche Gründe oder sind der zunehmenden Professionalisierung der Frauen-Abteilung geschuldet.
"Jede hatte ihren Impact und hat menschlich zu diesem Konstrukt beigetragen", unterstreicht Koch die Bedeutung aller Spielerinnen. "Ich bin weiterhin der Meinung, wir sind von den einzelnen Individualisten nicht die beste Mannschaft, aber unser Team war das beste in dieser Liga. Da können wir absolut stolz drauf sein", führt der 36-Jährige aus und ergänzt in Richtung der Verabschiedeten: "Ich wünsche den Mädels von Herzen alles Gute und hoffe, dass sie noch sehr häufig den Weg nach Magdeburg finden werden."
Unter ihnen sind sehr verdiente Spielerinnen wie Torhüterin Florentine Schmiedchen (30), die schon im Nachwuchs des Magdeburger FFC spielte und seit 2017 wieder - erst für den MFFC und dann für den FCM - in Magdeburg zwischen den Pfosten stand. Auch Chantal Isabell Münch (26) und Hanna Bach (26), die in dieser Saison verletzungsbedingt nicht zum Einsatz kommen konnten, spielten schon im Magdeburger Nachwuchs und waren viele Jahre dabei. Zu den FuPa-Profilen:
Seit zweieinhalb Jahren gehörten Emma Elisabeth Karl (19) und Lisann Mertens (19), die nun verabschiedet wurden, zum Kader der Magdeburger Regionalliga-Mannschaft. Das Team als externe Zugänge ergänzt hatten im vergangenen Sommer Latoya Maxine Bach (26), Chantal Schmidt (24) und Merle Hellwig (21), die künftig ebenfalls nicht mehr für den 1. FC Magdeburg auflaufen werden. Zu den FuPa-Profilen:
Und auch im Funktionsteam der FCM-Frauen gab es am Sonntag einige Verabschiedungen. So wird sich Christian Gropius in der neuen Saison nicht mehr als Torwarttrainer für die Keeperinnen verantwortlich zeigen. Außerdem beenden Annika und Lena Neumann, die zuvor selbst aktive Spielerinnen waren, ihre Tätigkeit als Physiotherapeutinnen der Mannschaft. Zu den FuPa-Profilen: