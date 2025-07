Viele Abgänge in Horgen und bei YF Juventus II

So werde ich Vereinsverwalter bei FuPa Zürich



FC Horgen

Trainer:

Zugänge: Betim Pachuku (FC Einsiedeln II), Elson Berisha (FC Einsiedeln II)

Abgänge: Benjamin Tritten (FC Freienbach), Dardan Ajeti (FC Dübendorf), Robi Gajsek (Zürich City SC), Marco Sousa (FC Adliswil), Erdonit Mehmeti (FC Adliswil), Lukas Espinosa de la Cruz (FC Freienbach), Kedy Steven Bonsu (FC Thalwil), Salen Dzaferi (FC Thalwil), Noel Baumann (FC Thalwil)



FC Oetwil-Geroldswil

Trainer: Leonel Romero

Zugänge: Danijel Stefanovic (FC Dietikon), Can Bozkir (FC Töss), Fabio Rodriguez Medina (FC Dietikon), Leon Can Bianchini (FC Wil II), Miguel Peralta (FC Schönenwerd Niedergösgen)

Abgänge: Pete Stäger (Pause/Militär), Aimen Zouaoui (2. Mannschaft), Giandomenico Tanzillo (Pause), Janic Stähelin (2. Mannschaft), Yllzon Dema (FC Regensdorf II), Marco Rago (FC Kilchberg-Rüschlikon), Nikola Arsic (FC Glattbrugg)



FC Red Star Zürich II

Trainer: Laszlo Szijjarto

Zugänge:

Abgänge: Giuliano Gargiulo (Senioren), Alessandro Gusmini (FC Affoltern a/A), Paul Scheidegger (Pausiert), Nemanja Simic (FC Dietikon II), Marco Schmid (FC Red Star Zürich), Marcel Meierhofer (FC Red Star Zürich), Noah Mohammed (FC Uster)



FC Regensdorf

Trainer: Beat Studer

Zugänge: Albion Krasniqi (FC Spreitenbach)

Abgänge:



FC Unterstrass

Trainer: Pascal Müller

Zugänge: Albert Miller (FC Oerlikon/Polizei)

Abgänge: Nils Voggensperger (FC Concordia LS), Stan Freid (Ausland), Benjamin Chatellier (Frankreich)



FC Urdorf

Trainer: Manuel Leite Correia

Zugänge:

Abgänge: Kevin Stojanov (FC Engstringen)



FC Wädenswil

Trainer: Francesco Pappone

Zugänge: Nico Del Pilato (FC Thalwil), Siro Sacconi (FC Thalwil), Zek Gjocaj (FC Lachen/Altendorf), Blerton Avdyli (FC Lachen/Altendorf)

Abgänge: Michael Akinrinmade (FC Sursee), Marc Betschart (FC Oetwil-Geroldswil II)



FC Wiedikon

Trainer: Marco Suppa

Zugänge:

Abgänge: Dylan Kadi (FC Uster), Ivan Bonfardin (FC Uitikon)



FC Wollishofen

Trainer: Enis Ljatifi

Zugänge:

Abgänge: This Kühne (FC Wollishofen II)



SC YF Juventus II

Trainer: Piero Bauert

Zugänge:

Abgänge: Nikola Dordevic (FC Töss), Emirhan Kaya (FC Glattbrugg), Kaan Kaya (FC Glattbrugg), Gabriel Cima Gomes (FC Seefeld II), Baki Sari (FC Thalwil), Hüseyin Eralp (FC Glattbrugg)



SV Höngg II

Trainer: Stephan Schäuble

Zugänge: Mischa Jampen (FC Rafzerfeld), Mario Gubler (SV Höngg), Loris Busin (FC Blue Stars ZH), Mattia Rapino (FC Rafzerfeld)

Abgänge: Noah Baron (Pause), Nik Meili (?), Maurice Engelberger (Rücktriitt), Lars Mathys (Pause), Abdul Kamara (?), Davide Velardi (SV Höngg)



SV Rümlang

Trainer: Getoar Sallauka

Zugänge: Enit Sadiku (FC Brüttisellen-Dietlikon), Fabio Borges Carvalho (FC Bülach), Kristijan Djuric (FC Oerlikon/Polizei)

Abgänge: Daniel Neves Gomes (FC Koblenz), Hasan Coskun (FC Embrach)

__________________________________________________________________________________________________ Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.