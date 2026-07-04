Viele Abgänge bei Uster und Höngg

– Foto: Rocco Bartsch

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FC Chiasso Trainer: Nicola Padula Zugänge: Abgänge: FC Gambarogno Trainer: Vitor de Jesus Dos Santos Zugänge: Abgänge:

FC Ibach Trainer: Boris Jevremovic Zugänge: Alan Nabarro (Zug 94), Lulzim Aliu (FC Muri), Ngumba Mwakassa (FC Emmenbrücke), Ardit Tela (FC Brunnen) Abgänge: Lars Auf der Maur (FC Einsiedeln), Olivier Maurer (FC Wollerau) FC Lachen/Altendorf Trainer: Luca Mattia Zugänge: Francisco Iborra De La Fuente (SC Siebnen) Abgänge:

FC MalcantoneTrainer: Omer CopelliZugänge: Abdel Zidane Moussa (FC Mendrisio), Adama Gouem (AC Sementina), Leonardo Geronimo Renda (Ausland)Abgänge: Thomas Candeloro (FC Mendrisio), Alessio Roncari (FC Mendrisio), Florjan Seferaj (FC Locarno), Dušan Cvetković (Vedeggio Calcio), Federico Giudici (FC Ceresio), Lucas Julian Inguimbert Di Palma (FC Collina d'Oro)FC Oetwil-GeroldswilTrainer: Leonel RomeroZugänge: Massimo Nardo (SV Höngg), David Dodaj (SV Höngg), Claudio Thalmann (FC Red Star Zürich), Marcelo Miranda (FC Red Star Zürich), Roger Pfyl (FC Mutschellen), Ruben César Da Silva Antunes (FC Oerlikon/Polizei II), Patrick Tomé Guerreiro (FC Oerlikon/Polizei), Eni Hoxha (FC Red Star Zürich), Nevio Berweger (eigener Nachwuchs)Abgänge: Oliver Buff (Rücktritt), Branko Bankovic (FC Industrie Turicum), Auron Brahimi (Pause), Roman Herger (Rücktritt), Ronaldo Itoko Bondoy (?), Sandro Lutz (Rücktritt), Loris Gafner (FC Oetwil-Geroldswil III)FC Red Star ZürichTrainer: Radovan NikolicZugänge: Sinan Ulu (SV Höngg), Rafael Bräm (FC Dübendorf), Mete Firat Ulu (FC Seefeld)Abgänge: Roman Heini (FC Tuggen), Claudio Thalmann (FC Oetwil-Geroldswil), Marcelo Miranda (FC Oetwil-Geroldswil), Eni Hoxha (FC Oetwil-Geroldswil), Flynn Kopp (FC Thalwil), Nicolas Simon Mbazoa (FC Küsnacht)FC RotkreuzTrainer: Roland SchweglerZugänge: Jan Studerus (SV Höngg), Mac Filirel Pouomo (FC Emmenbrücke), Fabio Moor (FC Mendrisio), Jordi Nsiala (FC Coffrane), Elmedin Fazlic (FC Baden)Abgänge: Nathan Kisisa Kahumba (FC Bassecourt), Nelson Galvanelli (FC Rodange 91/LUX)FC SurseeTrainer: Sascha ImholzZugänge: Timon Peter (FC Willisau), Berzan Polat (FC Emmenbrücke)Abgänge: Tchere Mulanga (SC Buochs), Herolind Cikaqi (FC Emmenbrücke), Ndue Daka (FC Emmenbrücke), Rinor Elshani (FC Emmenbrücke), Besar Sejdini (FC Emmenbrücke), Florentin Prenrecaj (FC Emmenbrücke), Mehmet Kinis (FC Emmenbrücke), Valbon Saliji (FC Emmenbrücke)FC UsterTrainer: Daniele DemasiZugänge:Abgänge: Leonit Trolli (FC Kosova), Caner Türkmen (FC Seuzach), Fabian Inglin (FC Seuzach), James Wyndham Lewis (Zürich City SC), Ivan Jakovljev (Zürich City SC)SC Cham IITrainer: Elvis VelicZugänge:Abgänge:SC EmmenTrainer: Sandro MariniZugänge: Diego Martin (Zug 94), Joël Ris (SC Cham), Lorenzo Di Michelangeli (zuletzt SC Buochs)Abgänge: Rinor Gashi (FC Emmenbrücke), Rexhep Bezera (FC Willisau)SC GoldauTrainer: Christoph MüllerZugänge: Livio Lombardo (FC Hergiswil)Abgänge:SV HönggTrainer: Fatmir AlijajZugänge:Abgänge: Diego Kälin (FC Freienbach), Alija Hadziarapovic (FC Freienbach), Jan Stocker (FC Kosova), Sinan Ulu (FC Red Star Zürich), Raul Passaseo (FC Kosova), Yorby Jose Fondeur (FC Dietikon), Jan Studerus (FC Rotkreuz), Mijo Jakovljevic (FC Kosova), Massimo Nardo (FC Oetwil-Geroldswil), David Dodaj (FC Oetwil-Geroldswil), Michele Pepe (FC Thalwil)

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