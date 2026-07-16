Viel Zweitliga-Erfahrung: 1. FC Magdeburg verpflichtet Außenstürmer

– Foto: 1. FC Magdeburg

Am Donnerstag hat der 1. FC Magdeburg ein weiteres Mal Vollzug gemeldet. Mit Emmanuel Iyoha sicherten sich die Elbestädter die Dienste eines erfahrenen Offensivspielers, der schon 203 Mal in der 2. Bundesliga auflief. Zuletzt stand der 28-Jährige bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag.

"Emmanuel Iyoha ist uns aus etlichen Duellen bestens bekannt. Mit ihm gewinnen wir einen Spieler für unseren Club, der bereits über viele Jahre auf hohem Niveau in der 2. Bundesliga gespielt und uns in den Spielvorbereitungen immer vor Herausforderungen gestellt hat", sagt FCM-Sportdirektor Peer Jaekel. "Er bringt ein spannendes Paket aus Physis und Erfahrung mit und wird unserer Mannschaft mit seiner Vielseitigkeit zusätzliche Qualität verleihen. Das ist genau das, was wir auf den Außenbahnen noch gesucht haben." Zum Spielerprofil:

Bereits am Dienstag hatte der 1. FC Magdeburg einen neuen Außenbahnspieler vorgestellt. Chunghyun Lee wechselte vom südkoreanischen Erstligisten Bucheon FC 1995 auf Leihbasis zum Zweitligisten. Nach Ablauf des Leihgeschäfts hat der FCM eine Kaufoption, wie der Verein bekanntgab.

Die Gespräche mit den Verantwortlichen seien "von Anfang an offen und direkt", sagt Iyoha zu seiner Entscheidung für den FCM: "Mir wurde aufgezeigt, welchen Weg der Verein gehen möchte und welche Rolle ich dabei spielen soll; dieses Gesamtpaket war es, das mich absolut überzeugt hat. Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung und darauf, die Mannschaft in der tagtäglichen Arbeit besser kennenzulernen."

"Der asiatische Markt ist für uns strategisch ein sehr spannender. Wir haben uns zuletzt intensiv mit dem südkoreanischen Fußball beschäftigt und dort viele interessante Spielerprofile gesehen", wurde FCM-Sportdirektor Peer Jaekel in der Pressemitteilung zitiert.

Neuzugang soll beim FCM "notwendige Zeit" bekommen

Der 18-jährige Chunghyun Lee bringe "eine starke technische Ausbildung, eine hohe Spielintelligenz und viel Entwicklungspotenzial mit. Besonders seine Ballkontrolle, seine Lösungen auf engem Raum und seine Flexibilität haben uns überzeugt", erklärte Jaekel und betonte seine Variabilität: "Er kann mehrere offensive Positionen bekleiden und wir sehen ihn perspektivisch auch auf der Außenverteidigerposition."

Gleichzeitig wolle man beim jungen Südkoreaner nichts überstürzen. Man müsse berücksichtigen, "dass er erst 18 Jahre alt ist und mit dem Wechsel nach Deutschland sportlich wie auch kulturell vor einer großen Herausforderung steht", sagt Jaekel: " Wir werden ihm die notwendige Zeit geben, sich an sein neues Umfeld zu gewöhnen und wollen ihm das Ankommen beim FCM so einfach wie möglich machen. Langfristig sind wir davon überzeugt, von seinen sportlichen Qualitäten profitieren zu können."

Lee trifft beim 1. FC Magdeburg auf einen Landsmann

Für Chunghyun Lee, der bei den Blau-Weißen künftig mit der Rückennummer 18 aufläuft, sei der Schritt zum 1. FC Magdeburg ein sehr großer, wie der Südkoreaner sagt: "Ich bin gespannt auf das neue Land, die Sprache und die Kultur." Ein Plus sei dabei ein anderer Neuzugang des Sommers: "Es ist natürlich schön, dass mit Doyoung Yoon bereits ein Landsmann von mir in der Mannschaft ist. Das macht den Start sicher etwas einfacher", so Lee.