Viel Zuspruch für Max Braune nach Patzer im Derby

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und die Führung war dahin. Genau das passierte Torwart Max Braune im Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Der sonst so sichere Rückhalt der Zebras ärgerte sich selbst wohl am meisten über seinen Patzer, der den Spielverein möglicherweise den Sieg kostete. Von den Fans wurde der Youngster nach dem Abpfiff wieder aufgebaut
In der Regionalliga West war Braune der sichere Rückhalt der Zebras und hatte mit seinen guten Leistungen maßgeblichen Anteil am historischen direkten Wiederaufstieg der Meidericher. Auch in der 3. Liga ist der 22-Jährige die unangefochtene Nummer eins von Cheftrainer Dietmar Hirsch. Dass ausgerechnet im Derby ein wohl folgenschwerer Patzer passierte, ärgerte Braune nach Abpfiff enorm. "Ich bin der letzte Mann. Wenn ich einen Fehler mache, ist er meistens drin. Heute ist es blöd gelaufen, aber so etwas passiert", sagte er.
Was war zuvor passiert? Nach 23 Minuten gingen die Zebras durch das erste Tor von Florian Krüger in Zebrastreifen in Führung. Der Jubel war noch nicht ganz verklungen, als Essen eiskalt antwortete und dabei einen groben Schnitzer von Braune ausnutzte. "Das 1:1 war unnötig. Ich habe Safi nicht gesehen", schilderte er die Situation aus seiner Perspektive. Sein Pass landete genau im Fuß des lauernden Essener Angreifers, der sich auch von einer Finte nicht aus der Reserve locken ließ. "In der Mitte stand noch ein Essener frei und ich wollte ihn locken, dass er den Querpass spielt", führte er weiter aus. Ramien Safi fiel nicht darauf hinein und vollstreckte zum Ausgleich.
Braune war gleich wieder im Fokus. "Ich habe probiert, das direkt abzuschütteln, war mir auch, glaube ich, ganz gut gelungen ist", erklärte er. "Ansonsten ein Riesenlob an meine Vorderleute. Die haben sich in jeden Ball geschmissen", lobte Braune seine Mitspieler. Im weiteren Verlauf wurden die Zebras immer stärker, dominierten in der zweiten Hälfte über weite Strecken das Spielgeschehen - nur der zweite Treffer wollte einfach nicht mehr fallen. "Wir hatten gerade in der zweiten Hälfte die besseren Chancen. Es war insgesamt ein geiles Derby und hat viel Spaß gemacht - auch wenn wir nicht gewonnen haben. Aber es geht weiter, wie die Fans gesagt haben, immer weiter, immer weiter", unterstrich er abschließend.
Zuvor hatten sich speziell Braune, aber auch seine Mitspieler schon einen aufmunternden Applaus in der Fankurve abgeholt. Lautstark skandierten die Duisburger Fans den Namen des jungen Keepers, was den hohen Stellenwert, den er bei den Anhängern genießt, eindrucksvoll unterstrich. Den nächsten Anlauf auf einen dreifachen Punktgewinn gibt es für den Spielverein am kommenden Samstag. Dann sind die Zebras im nächsten Spitzenspiel beim VfL Osnabrück gefordert. "Das wird ein richtig gutes Spiel. Osnabrück hat viel Qualität in der Mannschaft und es wird wieder mal ein schwieriges Auswärtsspiel für uns.