Viel Zuspruch für Max Braune nach Patzer im Derby

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und die Führung war dahin. Genau das passierte Torwart Max Braune im Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Der sonst so sichere Rückhalt der Zebras ärgerte sich selbst wohl am meisten über seinen Patzer, der den Spielverein möglicherweise den Sieg kostete. Von den Fans wurde der Youngster nach dem Abpfiff wieder aufgebaut

In der Regionalliga West war Braune der sichere Rückhalt der Zebras und hatte mit seinen guten Leistungen maßgeblichen Anteil am historischen direkten Wiederaufstieg der Meidericher. Auch in der 3. Liga ist der 22-Jährige die unangefochtene Nummer eins von Cheftrainer Dietmar Hirsch. Dass ausgerechnet im Derby ein wohl folgenschwerer Patzer passierte, ärgerte Braune nach Abpfiff enorm. "Ich bin der letzte Mann. Wenn ich einen Fehler mache, ist er meistens drin. Heute ist es blöd gelaufen, aber so etwas passiert", sagte er. Was war zuvor passiert? Nach 23 Minuten gingen die Zebras durch das erste Tor von Florian Krüger in Zebrastreifen in Führung. Der Jubel war noch nicht ganz verklungen, als Essen eiskalt antwortete und dabei einen groben Schnitzer von Braune ausnutzte. "Das 1:1 war unnötig. Ich habe Safi nicht gesehen", schilderte er die Situation aus seiner Perspektive. Sein Pass landete genau im Fuß des lauernden Essener Angreifers, der sich auch von einer Finte nicht aus der Reserve locken ließ. "In der Mitte stand noch ein Essener frei und ich wollte ihn locken, dass er den Querpass spielt", führte er weiter aus. Ramien Safi fiel nicht darauf hinein und vollstreckte zum Ausgleich.

Max Braune stellt sich in der Mixedzone den Fragen der Journalisten. – Foto: Markus Verwimp