Viel zu viele Fehler: Moosinning schenkt Gaimersheim spät den Sieg

Der FC Moosinning kommt einfach nicht in die Gänge in der Bezirksliga Nord und verlor am Sonntag beim TSV Gaimersheim.

Recht bald schnürte der FCM den Gastgeber mehr oder weniger in der eigenen Hälfte ein, Zählbares sprang aber nicht heraus. Felix Meier wuchtete die Kugel knapp rechts oben vorbei, Marco Esposito kam nach Hereingabe von Maxi Siebald einen Deut zu spät. Gaimersheim stand tief, Moosinning mühte sich vergeblich. Tobi Killer setzte einen Freistoß aufs Tornetz, Esposito scheiterte mit einem Drehschuss an Keeper Benedikt Leixner.

Co-Trainer Freddie Obermeier resümierte: „Jedes Spiel verläuft bei uns identisch. Wir haben viel Ballbesitz und spielen bis zum Sechzehner teilweise recht gefällig, im Angriff aber passiert nix. Wenn dann Woche für Woche auch noch Fehler dazu kommen, dann wird es halt in dieser Liga schwierig, dass wir hinten rauskommen.“

Auch in Halbzeit zwei lief die Partie nur in Richtung Gaimersheimer Tor. Maxi Siebald setzte die Kugel leicht abgefälscht am langen Eck vorbei, Stefan Haas scheiterte aus 16 Metern am Keeper. In der 59. Minute wähnten sich die Moosinninger dann auf der Siegerstraße: Felix Meier passte von rechts zur Mitte, Esposito ließ auf Haas abtropfen, der aus 16 Metern flach einschoss.

Das gab Moosinning aber nicht den nötigen Aufwind, sondern vielmehr hielt Gaimersheim nun dagegen. Philipp Stipic kam in der 61. Minute am Fünfer frei an den Ball, aber Aaron Siegl konnte zur Ecke abwehren. Machtlos war er in der 64. Minute, als der Gastgeber einen Eckball nach innen zog und Qendrim Hoti per Kopf ausglich.

Moosinning hielt seinerseits dagegen, doch Haas setzte einen Freistoß knapp am Winkel vorbei. Ein aus FCM-Sicht klares Handspiel des TSV ließ der Schiri ungeahndet, und Maxi Schmid setzte die Kugel flach vorbei. Als alle schon mit dem Remis rechneten, hatte der FCM ein weiteres Gastgeschenk parat. Maxi Völke spielte zu kurz zu Siegl zurück, der verlor den Pressball gegen David Meier – und der bedankte sich artig mit dem 2:1.