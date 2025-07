Viel zu spät, viel zu vage

Bereits am 24. März 2025 wurde der offizielle Antrag an den TFV gesendet. In der Folge hakte der FC Thüringen Weida am 24. April und nochmals am 13. Mai schriftlich nach, aber konkrete Informationen blieben aus. Statt einer transparenten Kommunikation gab es lediglich vage Hinweise, man müsse die Mannschaftsmeldungen abwarten. Ein Argument, das aus Sicht des Vereins kaum Relevanz hatte, da die Situation um die Weidaer Frauenmannschaft eindeutig war. Die endgültige Absage kam dann am 22. Juni und somit ganze drei Monate nach Antragstellung. „Die lange Dauer des Entscheidungsprozesses war für uns sehr enttäuschend“, erklärt die sportliche Leiterin Selina Rolle. „Dass wir bis Ende Juni warten mussten, hat viele Abläufe verzögert, wie beispielsweise die Gespräche mit Neuzugängen sowie die generelle Saisonvorbereitung. In einer Zeit, in der Verlässlichkeit im Amateurfußball immer wichtiger wird, war diese späte Rückmeldung schlichtweg unglücklich.“

Die Weidaer Frauen hatten sich 2024 bewusst für einen Wechsel in die sächsische Landesklasse entschieden. Die Gründe dafür waren vielfältig: Kürzere Fahrtwege, besser strukturierte Abläufe, engere Kommunikation mit dem Verband und ein sportlich gut abgestimmtes Leistungsniveau. „Wir haben uns in Sachsen sehr wohl gefühlt“, so Selina Rolle weiter. „Die Liga war ausgeglichen, die Spielansetzungen durchdacht und der Austausch mit dem sächsischen Verband verlief auf Augenhöhe. Das war eine völlig andere Qualität in der Kommunikation als in Thüringen.“ Auch Trainer Michael Knoop sieht die Entscheidung kritisch: „Wir konnten in Sachsen Spielerinnen aus dem Altenburger Land besser integrieren, junge Talente mit wenig Erfahrung einbinden, weil es sportlich und organisatorisch passte. Die Ansprechpartner beim SFV waren strukturiert und hatten einen klaren Plan für den Frauenfußball. Auch die Fahrtwege, etwa ins Vogtland oder Erzgebirge waren deutlich angenehmer als stundenlange Fahrten nach Westthüringen. Genau das steht uns jetzt wieder bevor.“

Planung fast unmöglich gemacht

Neben der fehlenden Argumentation für den Rückzug nach Thüringen kritisiert der FC Thüringen Weida insbesondere die mangelnde Kommunikation mit den zuständigen Funktionären im TFV. In einer so entscheidenden Phase hätte der Verein dringend Planungssicherheit gebraucht, etwa für Trainingsstart, Spielersichtung, Sponsorengespräche und Saisonvorbereitung. Doch diese blieb über Wochen aus. Trotz aller Widrigkeiten blickt der Verein kämpferisch nach vorn. „Wir haben in den letzten fünf Jahren eine stabile Struktur im Frauenfußball aufgebaut“, so Präsident Nick Schubert. „Diese Entwicklung darf nicht durch intransparente Entscheidungen gefährdet werden.“ Gleichzeitig übt er deutliche Kritik: „Ich muss diese Entscheidung jetzt akzeptieren, weil wir schlichtweg nicht am längeren Hebel sitzen. Aber so wie das abgelaufen ist, darf es nicht stehen bleiben. Es kann nicht sein, dass ein gesamtes Projekt im Frauenfußball ins Wanken gerät, weil im Thüringer Fußballverband manche Dinge verschlafen werden. Das muss aufgearbeitet werden.‘‘ Zudem befasst sich die Vereinsführung mit weiteren Optionen. Der ZFC Meuselwitz hat vorgemacht, wie ein dauerhafter Spielbetrieb in Sachsen möglich ist. Ein Modell, das nun auch in Weida sorgfältig betrachtet wird.

Sportlich startet die Saison am 24. August mit dem brisanten Derby gegen die BSG Wismut Gera im Stadion am Steg. Immerhin: Die Spiele gegen Ruhla und Meiningen finden zu Hause auf dem Roten Hügel statt. Dennoch stehen auch wieder Auswärtspartien in Bad Salzungen oder Waltershausen an. Hinzu kommt, dass die neue Liga-Struktur in Thüringen wenig nachvollziehbar wirkt. Statt einer Hin- und Rückrunde gibt es zunächst nur eine Vorrunde. Anschließend spielte die obere und untere Tabellenhälfte noch einmal gegeneinander. Ob das zu einer leistungsgerechten Saison beiträgt, darf bezweifelt werden.