– Foto: Zafer Hosman

Im FuPa-Teamcheck zieht Jürgen Roder, Trainer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach U23, ein deutlich kritisches, aber zugleich klar eingeordnetes Fazit zur Saison der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach U23 in der Bezirksliga Ostwürttemberg. Der vorzeitige Klassenerhalt bleibt positiv hängen, dennoch sah der Trainer seine Mannschaft zu selten am Leistungsmaximum. Nun steht ein umfassender Umbruch an, der die Entwicklung einer sehr jungen Mannschaft prägen soll.

Die Saison 2025/2026 verlief aus Sicht von Jürgen Roder nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte. Zwar konnte die Mannschaft den Klassenerhalt frühzeitig sichern, doch insgesamt blieb der Auftritt der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach U23 zu inkonstant. Vor allem die fehlende Konstanz im Abrufen der eigenen Möglichkeiten beschäftigt den Trainer im Rückblick deutlich.

Der frühzeitig gesicherte Ligaverbleib verhinderte zwar größere Sorgen im Saisonendspurt, änderte aber nichts daran, dass der sportliche Anspruch nicht durchgängig erfüllt wurde. Die Einschätzung fällt entsprechend nüchtern aus, ohne die positiven Aspekte auszublenden.

„Zufrieden konnten wir mit dieser Saison nicht sein. Viel zu selten das Potenzial gezeigt. Positiv war der vorzeitige Klassenerhalt“, sagt Jürgen Roder gegenüber FuPa.

Vorbereitung ohne besondere Höhepunkte

Auch mit Blick auf die neue Saison gibt es bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach U23 bislang keine konkreten Höhepunkte in der Planung. Die Vorbereitung scheint noch in einer frühen Phase zu sein.

„Bis jetzt noch keine“, erklärt Jürgen Roder knapp auf die Frage nach besonderen Highlights.

Damit bleibt offen, welche Testspiele oder Maßnahmen in den kommenden Wochen noch folgen werden. Der Fokus liegt offenbar zunächst auf dem strukturellen Aufbau nach einer personell veränderten Situation.

Kollektiv statt Einzelspieler

Bei der Bewertung seiner Mannschaft stellt Jürgen Roder klar, dass der Blick nicht auf einzelne Akteure gerichtet ist. Vielmehr steht für ihn das Zusammenspiel der gesamten Mannschaft im Vordergrund.

„Es geht immer um die Mannschaft und nicht um einzelne Spieler“, betont der Trainer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach U23.

Diese Haltung unterstreicht den Anspruch, als Einheit stabiler zu werden und die Leistungen künftig geschlossener auf den Platz zu bringen.

Klare Entwicklungsaufgabe für die neue Saison

Für die Spielzeit 2026/2027 formuliert Jürgen Roder eine eindeutige Zielsetzung, die vor allem auf Entwicklung und Stabilisierung ausgerichtet ist. Die sehr junge Mannschaft soll Schritt für Schritt an das Niveau der Bezirksliga herangeführt werden.

„Die sehr junge Mannschaft so schnell als möglich an die Bezirksliga heranführen und die nötigen Punkte holen“, so Jürgen Roder.

Im Mittelpunkt steht damit weniger eine konkrete Tabellenplatzierung, sondern vielmehr die sportliche Reifung eines Teams, das sich im Umbruch befindet.

Favoritenrolle klar verteilt

Im Rennen um die Meisterschaft nennt Jürgen Roder zwei Mannschaften, denen er in der neuen Saison besonders viel zutraut.

„Bettringen und Sontheim“, sagt er über die Favoriten der Bezirksliga Ostwürttemberg.

Beide Teams werden aus seiner Sicht eine wichtige Rolle im Titelkampf spielen und könnten sich früh im oberen Tabellenbereich festsetzen.

Großer personeller Umbruch prägt den Sommer

Auch im Kader der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach U23 steht ein deutlicher Umbruch an. Mehrere erfahrene Spieler haben den Verein verlassen oder ihre Karriere beendet. Gleichzeitig konnten junge Spieler neu für das Team gewonnen werden.

„Wir haben einen großen Umbruch vor uns. Viele erfahrene Spieler haben aufgehört oder den Verein verlassen. Wir haben junge Spieler für uns gewinnen können“, erklärt Jürgen Roder.

Damit beginnt für die Mannschaft eine Phase des Neuaufbaus, in der Entwicklung, Integration und Stabilisierung zentrale Aufgaben darstellen werden.