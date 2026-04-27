Viel Willen, aber auch viele Patzer: BCF Wolfratshausen verliert auch in Untermenzing

Den Ehrentreffer für den BCF beim 1:3 in Untermenzing erzielte Beni Kuqi (Mi.). – Foto: Tamara Rabuser (or)

Längst geht es beim BCF Wolfratshausen nicht mehr um den Fußballeralltag. Der Abstieg aus der Bezirksliag Süd ist prinzipiell seit Monaten und faktisch seit letzter Woche besiegelt. Die Flößerstadt blickt alleine auf die Neuwahlen am kommenden Samstag, bei der sich der Klub von den Lasten der vergangenen Jahren befreien möchte, die ihn in die aktuelle Situation geführt haben. Dass Lulzim Kuqi Chef der Fußballer werden möchte, ist kein Geheimnis. Das ihn umgebende Team möchte der 45-Jährige Mitte der Woche vorstellen. Bis dahin bleibt ein wenig Rätselraten, weil sich Kuqi im Bezug auf sein künftiges Vorhaben vornehmlich kryptisch und zurückhaltend äußerte. Man darf also gespannt sein.

Anders als beim zugehörigen Alltag in der Endphase der Saison. Einmal mehr unterlag der Ballclub seinem Konkurrenten, dieses Mal allerdings nur mit 1:3 beim SV Untermenzing. Am Verlauf änderte sich vergleichsweise wenig: Der BCF zeigte erstaunlichen Willen, aber auch wieder gravierenden Patzer. So verstrickte sich Fabian Adldinger beim Klärungsversuch vor dem 0:1, denn es gab wahrlich bessere Optionen den Ball zu klären. Nicht schön für einen jungen Spieler, der sich auf höherer Ebene zu etablieren versucht. „Wäre zuviel verlangt“, nahm Kuqi den Youngster sogleich in Schutz. Beim 0:2 nahm Untermenzings Alexander Berg ein Zuspiel ins Zentrum einfach mal zum Anlass für einen direkten Versuch, der tatsächlich unhaltbar hinter Albin Veliqi einschlug. „Was willst du da machen“, haderte Kuqi mit dem Schussglück des Münchners. Dass Schlussmann Veliqi schon im ersten Abschnitt zwei klarste Möglichkeiten der Heimelf vereitelte, wollte der Coach nicht unerwähnt lassen.