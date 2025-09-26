Viel Vorfreude aufs Duell mit Ahrweilers Assen

Ausgangslage: Nach dem 3:0-Heimsieg gegen den VfB Wissen möchte die SG Hochwald unbedingt nachlegen. Deren Trainer Fabian Mohsmann hofft darauf, mit einem weiteren Erfolg „wieder zur alten spielerischen Form zurückzufinden“. Dabei wissen die Hochwälder aus den vergangenen Jahren genau, was in Andernach auf sie zukommt: „Wir möchten jetzt nicht wieder einen Schritt nach vorne und zwei zurückmachen, sondern auch mal nachlegen. Hier sind wir schon ein bisschen in der Bringschuld, da wir bisher auswärts keinen Punkt sammeln konnten. Ich erwarte einen kampf- und standardstarken Gegner, der aber mit Gian Luca Dolon und Mike Borger zwei richtig gute Fußballer hat“, so Mohsmann.

Personal: Trainer-Bruder René Mohsmann und Elias Stelker werden der Sportgemeinschaft aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden aus privaten Gründen fehlen. Nils Hemmes kehrt dagegen in den Kader zurück. Tim Lübbers verdrehte sich unter der Woche im Training das Knie. Hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen.

FV Hunsrückhöhe Morbach – TuS Immendorf (Samstag, 14 Uhr, Rasenplatz, Alfons-Jakobs-Stadion, Morbach)

Ausgangslage: Auch, wenn die Fußballvereinigung aus Morbach und Monzelfeld in der bisherigen Saison insgesamt ordentlich unterwegs ist, schmerzt die herbe 1:7-Klatsche in Wittlich sehr. In den Spielen gegen die Topteams wird deutlich, dass es qualitativ (noch) nicht reicht, um weiter oben mitzuspielen. Vor allem die Flut an Gegentoren gegen die Schwergewichte der Liga ist besorgniserregend. Gegen Immendorf gehen die Morbacher nun wieder als Favorit in die Partie. „Wir erwarten eine kämpferisch starke Mannschaft, die zuletzt gepunktet hat und daher auch mit Selbstvertrauen anreisen wird. Für uns geht es darum, an die Leistungen gegen Laubach (4:1) und Kirchberg (4:0) anzuknüpfen, um klarzustellen, dass die Partie gegen Wittlich ein Ausrutscher war“, sagt FVH-Coach Philipp Frank.

Personal: Mit Maximilian Schemer, André Petry, Yannik Böhnke, Noah Lorenz und Matthias Haubst kehren gleich mehrere Stammkräfte zurück in den Kader. Lukas Kaiser wird dagegen mit einer Zerrung ausfallen.

VfB Wissen – SV Eintracht Trier II (Samstag, 17 Uhr, Rasenplatz, Dr.-Grosse-Sieg-Stadion, Wissen)

Ausgangslage: Nachdem die U23 der Eintracht zuletzt noch einen 2:0-Vorsprung gegen die SG Schneifel verspielte und mit 2:3 unterlag, drängt sie nun im Westerwald auf eine Reaktion. „Wir haben Lehrgeld bezahlt und umso wichtiger ist es für eine so junge Mannschaft, dann eine Reaktion zu zeigen. Das gehört zur Entwicklung mit dazu. Es wird sicher kein einfaches Spiel, vor allem wegen des Geläufs, das durch den Regen unter der Woche vermutlich schwer zu bespielen sein wird. Dennoch möchten wir weiter selbstbewusst auftreten und rechnen damit, dass Wissen eher defensiv und abwartend spielen wird“, meint SVE-II-Trainer Holger Lemke.

Personal: Personell wird Lemke auf einen ähnlichen Kader zurückgreifen können wie zuletzt gegen die SG Schneifel. Da die Partie an der Sieg die weiteste Auswärtsfahrt der Saison darstellt, geht der Coach auch nicht davon aus, dass der Kader durch die erste Mannschaft (die zudem auch am Samstag spielt und ab 14 Uhr daheim auf die TSG Balingen trifft) verstärkt wird.

SG Schneifel – Ahrweiler BC (Samstag, 18 Uhr, Rasenplatz, Auw bei Prüm)

Ausgangslage: Nach der Partie gegen Eintracht Trier II haben es die Schneifeler mit dem von Ex-Lautern-Profi Mike Wunderlich trainierten Ahrweiler BC mit einer ähnlich offensivstarken Mannschaft zu tun. Die Gäste reisen als Tabellenführer an und haben bisher alle acht Ligaspiele gewonnen. Dank des furiosen Sieges gegen die Zweitvertretung der Eintracht, bei der ein 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg gedreht wurde, wird sich die Sportgemeinschaft nicht nur auf das Verteidigen beschränken. „Ahrweiler agiert bisher extrem dominant, mit viel Ballbesitz und wurde gefühlt noch gar nicht richtig gefordert. Wir wollen das ändern und werden unser Heil eher in der Offensive suchen, um sie dort zu beschäftigen. Wir sind kein Favorit, gehen aber auch nicht ins Spiel, um die Punkte zu verschenken“, sagt Stephan Simon, Trainer der Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf.

Mit 17 Punkten aus den ersten acht Spielen liegt die SG überm Soll. Allzu viel Euphorie will der Sportliche Leiter Martin Knuppen indes nicht aufkommen lassen: „Bis auf Trier II waren die Gegner noch nicht so anspruchsvoll. Zudem sind wir beim Bezirksligisten Ellscheid aus dem Pokal ausgeschieden. „Es gibt noch verdammt viel zu verbessern. Wir müssen demütig bleiben“, fordert Knuppen, obschon das jüngste Match in Trier auch ihm Respekt abverlangt: „Das war echt stark.“ Ahrweiler sieht er als einen der Aufstiegs-Topfavoriten. „Aber wir haben in der Vergangenheit öfters mal gut gegen sie ausgesehen ...“

Personal: Im Vergleich zur Partie am vergangenen Wochenende sind bei der SG Schneifel keine Änderungen im Kader zu erwarten.

FC Bitburg – VfB Linz (Samstag, 18 Uhr, Stadion-Ost, Bitburg)

Ausgangslage: Nach dem torlosen Remis der Bitburger beim TuS Immendorf freuen sich die Bierstädter nun wieder auf ein Heimspiel, das vor allem auf einem besseren Geläuf stattfinden wird. Sportlich geht der FCB als Favorit in die Partie, da die Linzer nach acht Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz liegen. „Unser Rasen ist zwar aufgrund des Wetters ebenfalls ziemlich mitgenommen, aber noch immer ein paar Klassen besser als der am Sonntag. Beide Teams verfolgen einen fußballerischen Ansatz, bisher bekommt Linz es aber noch nicht auf den Platz und steht vor allem hinten ziemlich wackelig. Unser Anspruch muss es daher sein, dieses Spiel zu Hause zu gewinnen“, sagt Fabian Ewertz, Trainer des FC Bitburg.

Personal: Narottam Morbach und Jannik Nosbisch mussten unter der Woche krankheitsbedingt aussetzen. Bei beiden hofft Ewertz auf eine rechtzeitige Genesung. Ebenfalls fraglich ist der Einsatz von Felix Sterges aufgrund einer Fußverletzung.

SG Arzfeld – SG Mülheim-Kärlich (Samstag, 18.30 Uhr, Rasenplatz, Daleiden)

Ausgangslage: Nach dem herben 0:7 gegen Ahrweiler erwartet die SG Arzfeld gleich der nächste Hochkaräter. Gegen Mülheim-Kärlich wird es für die Isleker darum gehen, nicht erneut mit einer Packung aus dem Spiel zu gehen. Von einer Überraschung ist der noch sieglose Aufsteiger derzeit allerdings weit entfernt „Wir möchten wie gegen die SG Schneifel (1:1) extrem kompakt stehen und über Umschaltsituationen für Gefahr sorgen. Mülheim-Kärlich hat bereits Oberliga-Luft geschnuppert, daher erwarte ich eine ähnlich schwere Aufgabe wie gegen Ahrweiler. Da müssen wir als Mannschaft mit den Zuschauern im Rücken bestmöglich dagegenhalten“, sagt Florian Moos, Spielertrainer der Arzfelder.

Personal: Die Einsätze von Marius Lempges und Moos selbst sind krankheitsbedingt noch fraglich. Musa Bah befindet sich nach einer muskulären Verletzung im Aufbautraining. Ob es für einen Einsatz am Wochenende reicht, entscheidet sich kurzfristig. Johannes Morgens fehlt aus privaten Gründen.

SV Eintracht Mendig – SV Rot-Weiss Wittlich (Sonntag, 15 Uhr, Junglas Baumaschinen-Stadion, Kunstrasenplatz, Mendig)

Ausgangslage: Nach der ersten Saisonniederlage beim FC Bitburg zeigte die Elf von Wittlichs Trainer Fahrudin Kuduzovic eine deutliche Reaktion. Gegen Morbach gelang ein 7:1-Kantersieg. „Wir erwarten in Mendig ein schwieriges Spiel bei einer Mannschaft, die sehr geschlossen und organisiert auftritt. Sie bewegen den Ball schnell und versuchen, zielstrebig nach vorne zu spielen. Ich rechne damit, dass die Anzahl der Chancen begrenzt ist, daher wird es darum gehen, vorne effizient zu sein. Nach den letzten Ergebnissen gehen wir aber mit einem großen Selbstvertrauen in die Partie“, meint „Faz“ vor der Partie beim Aufsteiger.

Personal: Personell sind im Kader der Wittlicher keine Änderungen im Vergleich zur Partie in der Vorwoche zu erwarten.