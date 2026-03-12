„Viel um die Ohren“ – Überraschender Trainerwechsel beim SV Mammendorf

Peter Krems. – Foto: Dieter Metzler

Peter Krems trat erst zu Saisonbeginn als Trainer in Mammendorf an. Gesundheitliche Probleme und private Belastungen zwingen ihn zum Rücktritt.

Peter Krems hat seinen Trainerposten beim B-Klassisten SV Mammendorf überraschend niedergelegt. Der in Grafrath lebende B-Lizenz-Inhaber hatte das Amt erst zu Beginn der Saison 2025/26 übernommen.

„Tut mir leid, eine Sensations-Story kann ich euch nicht liefern“, sagte Krems zu seinem Rückzug. Als Gründe nannte der Trainer, der im Juli 60 Jahre alt wird, private Belastungen und gesundheitliche Probleme: „Ich habe privat momentan viel um die Ohren und bin auch gesundheitlich nicht ganz fit.“ Krems bringt viel Erfahrung mit: In früheren Jahren trainierte er unter anderem den TSV Pähl, den SV Studentenstadt und die dritte Mannschaft des TSV 1860 München. In der Region stand der ehemalige Torwart unter anderem beim 1. SC Gröbenzell, VSST Günzlhofen, MTV Dießen, SV Prittriching und SV Odelzhausen an der Seitenlinie.

Ganz kann Krems mit Sport aber nicht aufhören: „Wenn sich alles wieder normalisiert hat, werde ich ab Mai in Ingolstadt bei den Herren 55 in der Regionalliga Tennis spielen“, kündigte er an.

Für den SV Mammendorf kam der Schritt ziemlich aus dem Nichts. „Wir waren schon überrascht“, sagte Präsident Michael Märkl. Bis Saisonende übernimmt Co-Trainer Harald Wachter, bislang als Spieler im Team. „Harald wechselt an die Seitenlinie – das ist auf die Schnelle die beste Lösung“, so Märkl. Ob der Verein zur neuen Saison einen neuen Trainer sucht, ist offen. Läuft es mit Wachter gut, könne er sich eine Fortsetzung vorstellen. (Dieter Metzler)