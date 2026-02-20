Viel Tempo, klare Lehren: BVC unterliegt Laxten U19

– Foto: BV Clusorth-Bramhar

Der BV Clusorth-Bramhar hat sein zweites Testspiel der Wintervorbereitung verloren. Gegen die U19 des SV Olympia Laxten setzte es auf dem Kunstrasen in Laxten eine 0:7-Niederlage.

Nach fünf Wochen konnte der BV Clusorth-Bramhar erstmals wieder eine Einheit mit größerem Kader absolvieren. Schritt für Schritt sollte dabei der Rhythmus zurückkehren. Mit der U19 des SV Olympia Laxten wartete ein Gegner, der in der Qualifikationsrunde der Landesliga Weser-Ems den zweiten Platz belegte und entsprechend spielstark auftrat.

Trainer Marius Frerich hatte im Vorfeld auf die Intensität des Gegners hingewiesen. Für sein Team ging es vor allem darum, Abläufe zu festigen und den nächsten Schritt in der Vorbereitung zu machen.

Das Spiel am 19. Februar 2026 endete für den BVC mit einer deutlichen 0:7-Niederlage. Insgesamt ging das Ergebnis in Ordnung, fiel am Ende jedoch etwas zu hoch aus.

Die nächste Gelegenheit zur weiteren Vorbereitung bietet sich am Sonntag, wenn Concordia Langen der kommende Testspielgegner ist.

