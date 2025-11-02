Viel Taktik und Spannung aber keine Tore in Melle

In der Bezirksliga spielte Aufsteiger FCR 09 Bramsche beim letztjährigen Aufsteiger SC Melle 03 II. Beide Mannschaften spielen eine beachtliche Saison und liegen in der Tabelle aktuell über ihrem Soll.

Es war ein von viel Taktik geprägtes Spiel aber nur mit wenigen Highlights. Nach einer Viertelstunde hatten die Gäste mit einem Konter ihre beste Chance und kurz der Pause rettete Torwart Alexander „Quicky“ Quick für den FCR Bramsche die „Null“. Auch in der zweiten Halbzeit nur wenige Höhepunkte und am Ende gab es ein gerechtes 0:0 zwischen den beiden Teams, die bisher eine sehr beachtliche Saison spielen.

"Ein gerechtes Unentschieden. Beide Teams waren gut aufeinander eingestellt und haben sich über weite Strecken neutralisiert. Trotz des spielerischen Ansatzes auf beiden Seiten gab es nur wenige klare Torchancen. Daher denke ich, dass beide Mannschaften mit der Punkteteilung zufrieden sein können,“ sagte uns Trainer Marc Filip (FCR Bramsche 09) nach dem Spiel.

"Ich glaube es es war heute ein leistungsgerechtes Unentschieden gegen eine, im positiven Sinne, unangenehm zu bespielende Mannschaft aus Bramsche. Großen Respekt an die Bramscher für die bisherige Saisonleistung,“ meinte Coach Robin Twyrdy nach spannenden 90 Minuten.