Viel spricht nicht für die Sportfreunde

Die Sportfreunde Düren treten in der Fußball-Mittelrheinliga am Sonntag beim FC Wegberg-Beeck an.

Es spricht nicht viel für die Sportfreunde Düren an diesem Sonntag. Der Aufsteiger ist in der Mittelrheinliga auf fremdem Platz noch ohne Punkt und hat die vergangenen sieben Partien allesamt verloren. Dementsprechend sagt auch Trainer Marcel Demircan: „Es spricht nicht viel für uns.“

Es wird Versuch Nummer sieben für die Sportfreunde, auf fremdem Terrain etwas Zählbares mitzunehmen. Die ersten sechs Auswärtsspiele verlor Demircans Team, bei einem Torverhältnis von 5:22. Nun geht es also ausgerechnet zum FC Wegberg-Beeck, der sich seit dem Trainerwechsel ein wenig stabilisiert hat.

Aber: Die Mannschaft von Albert Deuker tritt alles andere als heimstark auf. Von sieben Spielen wurden nur zwei gewonnen, dazu gab es ein Remis und vier Niederlagen, die letzte vor zwei Wochen beim 0:1 gegen Frechen.

„Ich führe derzeit viele Einzelgespräche“, sagt Demircan und fordert von seiner Mannschaft, „dass wir bei den Basics bleiben“. Will heißen: viel laufen, viel miteinander sprechen.

Sein Team schaffe es aktuell nicht, zwei Wochen nacheinander eine gute Leistung auf den Platz zu bringen. Nach dem 2:3 gegen Bergisch Gladbach, bei dem der Siegtreffer für den Tabellenführer erst in der Nachspielzeit fiel, setzte es ein 1:3 gegen Fortuna Köln II. „Da sind wir ganz schlecht ins Spiel gekommen“, blickt der Sportfreunde-Trainer zurück.

Der Start sei am Sonntag in Wegberg-Beeck immens wichtig. Verzichten muss Demircan weiterhin auf Stürmer Marc Wollersheim, der nach seinem Platzverweis gegen Frechen noch bis ins neue Jahr gesperrt ist. Auch Marcel Reisgies fehlt gesperrt - er hat seine zehnte gelbe Karte gesehen.

