 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Viel Spektakel in der Fußball-Kreisoberliga West

Teaser KOL WEST: +++ Der TSV Bicken und der SC Münchholzhausen/Dutenhofen liefern sich einen wilden Ritt. Auch der SSC Burg II und der SSV Frohnhausen begeistern die Fans +++

von Redaktion · Heute, 21:05 Uhr · 0 Leser
Fabio Eckhardt (l.) und Ben Bastian vom SSV Frohnhausen klären gemeinsam vor Nick Laumann (hinten) vom SSC Burg – eine Szene aus der Fußball-Kreisoberliga. Fabio Eckhardt (l.) und Ben Bastian vom SSV Frohnhausen klären gemeinsam vor Nick Laumann (hinten) vom SSC Burg – eine Szene aus der Fußball-Kreisoberliga. © Lars Hinter
Fabio Eckhardt (l.) und Ben Bastian vom SSV Frohnhausen klären gemeinsam vor Nick Laumann (hinten) vom SSC Burg – eine Szene aus der Fußball-Kreisoberliga. Fabio Eckhardt (l.) und Ben Bastian vom SSV Frohnhausen klären gemeinsam vor Nick Laumann (hinten) vom SSC Burg – eine Szene aus der Fußball-Kreisoberliga. © Lars Hinter

Verlinkte Inhalte

KOL West
FSV Braunfels
Heuchelheim II
Ehringsh./Dillh.
TSV Bicken

Wetzlar/Dillenburg . Ein packendes Duell haben sich der TSV Bicken und der SC Münchholzhausen/Dutenhofen in der Fußball-Kreisoberliga West geliefert. Am Ende setzte sich die Heimmannschaft knapp mit 4:3 durch. Nicht weniger unterhaltsam war die Begegnung zwischen dem SSC Burg II und dem SSV Frohnhausen. Hier jubelten die Gäste, sie setzten sich mit 3:1 durch. Der SSV Medenbach holte ein wichtiges Remis gegen den TuSpo Beilstein.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.