Viel Spektakel in der Fußball-Kreisoberliga West

Wetzlar/Dillenburg . Ein packendes Duell haben sich der TSV Bicken und der SC Münchholzhausen/Dutenhofen in der Fußball-Kreisoberliga West geliefert. Am Ende setzte sich die Heimmannschaft knapp mit 4:3 durch. Nicht weniger unterhaltsam war die Begegnung zwischen dem SSC Burg II und dem SSV Frohnhausen. Hier jubelten die Gäste, sie setzten sich mit 3:1 durch. Der SSV Medenbach holte ein wichtiges Remis gegen den TuSpo Beilstein.