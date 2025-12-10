Viel Spaß im Hempelspark

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an …“: Robin-Lennart Bösch – Foto: Jonas Rambow

Für den 26-jährigen Abwehrspieler Robin-Lennart Bösch gibt es nur einen Verein, das ist die SV Drochtersen/Assel. In seinem Team, der jetzigen vierten Herrenmannschaft ist er der Kapitän. Verletzungen werfen ihn leider immer wieder aus der Bahn.

Ihr spielt die siebte Saison in der 1. Kreisklasse. Seit dieser Spielzeit als „Vierte“. Was zeichnet euer Team aus? Im Grunde lässt sich das sehr leicht auf den Punkt bringen: Unsere große Stärke ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Der Kern des Teams kennt sich schon seit vielen Jahren – einige von uns spielen quasi seit der Jugend miteinander. Wir stehen füreinander ein, egal wie schwer die Herausforderungen sind. Selbst in Phasen, in denen es mal nicht lief, schafften wir es durch unseren Zusammenhalt immer wieder, Spiele lange offen und spannend zu gestalten. Gerade in unserem heimischen „Hempelspark“ sind dadurch schon zahlreiche Favoriten gestolpert.

Du gehörst in deiner Mannschaft seit Jahren zu den Führungsspielern. Hast du persönlich das Ziel, höher zu spielen? Für mich persönlich steht das gar nicht im Fokus. Ich kenne viele meiner jetzigen Mitspieler seit meiner Kindheit. Diese Freundschaft und Verbundenheit ist für mich ein enormer Wert. Wir verbringen auch abseits des Fußballs viel Zeit zusammen, und genau das macht diese Mannschaft für mich zu etwas ganz Besonderem. Deshalb habe ich kein Bedürfnis, höherklassig zu wechseln. Etwas Besseres kann es für mich gar nicht mehr geben!