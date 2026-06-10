Viel Spaß im eigenen Dorfverein Drei Fragen an..... Lasse Röndigs von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Lasse Röndigs. – Foto: Jörg Struwe

Er ist mit seiner Mannschaft, dem FC Mulsum/Kutenholz II, recht knapp am Aufstieg in die 1. Kreisklasse gescheitert. Lasse Röndigs gefällt es richtig gut beim FC. In der abgelaufenen Saison kam „Ronny“, wie er genannt wird, 14-mal in den Punktspielen zum Einsatz.

Du hast deine zweite Saison beim FC Mulsum/Kutenholz II gespielt. Wie sind deine bisherigen Erfahrungen im Herrenbereich? Komplett positiv! Also mir persönlich macht es mehr Spaß als in der Jugend. Das ganze Drumherum mit dem Spieltag und so ist halt alles ganz anders und für mich deutlich besser.

Welche Ziele verfolgst du mit deinem Team und für dich persönlich? Für mich persönlich: einfach fit zu bleiben – und mit meinem Team: als Team immer mit Spaß dabei zu bleiben. Dann gelingt vielleicht mal der Aufstieg. Ziel ist es, auf jeden Fall oben in der Liga mitzuspielen.