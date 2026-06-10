Viel Spaß im eigenen Dorfverein

Er ist mit seiner Mannschaft, dem FC Mulsum/Kutenholz II, recht knapp am Aufstieg in die 1. Kreisklasse gescheitert. Lasse Röndigs gefällt es richtig gut beim FC. In der abgelaufenen Saison kam „Ronny“, wie er genannt wird, 14-mal in den Punktspielen zum Einsatz.
Du hast deine zweite Saison beim FC Mulsum/Kutenholz II gespielt. Wie sind deine bisherigen Erfahrungen im Herrenbereich?
Komplett positiv! Also mir persönlich macht es mehr Spaß als in der Jugend. Das ganze Drumherum mit dem Spieltag und so ist halt alles ganz anders und für mich deutlich besser.
Welche Ziele verfolgst du mit deinem Team und für dich persönlich?
Für mich persönlich: einfach fit zu bleiben – und mit meinem Team: als Team immer mit Spaß dabei zu bleiben. Dann gelingt vielleicht mal der Aufstieg. Ziel ist es, auf jeden Fall oben in der Liga mitzuspielen.
Was magst du an deinem Verein ganz besonders, um sagen zu können, hier willst du eigentlich niemals weg?
Ich hab’ schon so lange, wie ich Fußball spiele, im selben Verein gespielt. Es ist halt der eigene Dorfverein, mit den Leuten macht das Spaß, es ist alles nah dran und macht allgemein Spaß. Warum sollte man da weg?