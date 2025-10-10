Viel Spaß bei den „Augsburger Wochen“

Mit breiter Brust fährt der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 zum Aufsteiger FC Stätzling.

Nach den durchaus erfolgreichen „Allgäuer Wochen“ mit Siegen gegen Niedersonthofen (2:1) und Kempten (4:0) stehen nun zwei „Augsburger Wochen“ auf dem Programm des Fußball-Landesligisten TSV Dachau 1865. Los geht es an diesem Samstag um 16.15 Uhr beim FC Stätzling.

Die Stäzlinger sind als Tabellenzweiter der Bezirksliga Schwaben Nord in die Landesliga aufgestiegen und haben bereits fünf Siege auf dem Konto. Damit stehen sie mit 19 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz. Mit einem Auswärtssieg könnten die Dachauer zum FC Stätzling aufschließen. Außerdem geht es für die Mannschaft von Trainer Christian Doll darum, die starke Leistungen der vergangenen Wochen zu bestätigen. Interessant ist die Tatsache, dass Dachau 1865 und Stätzling noch nie aufeinandergetroffen sind.

Der Neuling aus dem Augsburger Osten setzt auf eine stabile Defensive. 17 Gegentreffer nach 13 Spielen sind ein guter Wert. Zum Vergleich: Der TSV Dachau hat bereits 28 Gegentore hinnehmen müssen und liegt damit im unteren Drittel der Tabelle. Dafür hat die Doll-Elf ein klares Plus beim Toreschießen. 26 Tore sind der viertbeste Wert der Liga, Stätzling traf bislang erst 16 Mal.

Der Unterschied wird noch deutlicher beim Blick auf die Torjäger. Während der Dachauer John Haist mit 13 Toren ligaweit von Platz eins aus thront, liegt Mert Sert als bester Stäzlinger Torschütze mit vier Toren auf Platz 22.

Doll ist über den Aufsteiger Stätzling gut unformiert: „Mit ihrer eingespielten jungen und technisch guten Mannschaft konnten sie sich bisher sehr gut in der Liga etablieren. Aber wir haben nach den beiden Erfolgen spürbar an Selbstvertrauen gewonnen.“ Jetzt gelte es, diesen positiven Trend fortzusetzen. Doll: „Auch diesmal müssen wird den Fokus auf Leidenschaft, Kampfgeist und unbedingten Willen zu legen.“ Dann kämen auch die spielerischen Qualitäten auf den Platz