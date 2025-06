Viel Spannung vorm letzten Spieltag

Am Sonntag geht nun auch im Fußballkreis Heinsberg – quasi mit zehnjähriger Verzögerung – die Zeit der dreigliedrigen B-Liga zu Ende. Ab der nächsten Saison spielt das Kreisunterhaus nun auch hierzulande nur noch mit zwei Staffeln – so wie es bis auf den Fußballkreis Düren alle anderen Kreise am Mittelrhein schon lange tun.

Der letzte Spieltag bietet vor allem in der Staffel 2 Hochspannung pur, stehen sich da doch sechs Teams in drei direkten Duellen um Auf- und Abstieg gegenüber. So trifft Tabellenführer FC Randerath/Porselen auf den Zweiten Grün-Weiß Karken, der zwei Punkte dahinterliegt. Letzterer braucht also einen Sieg, um noch aufzusteigen. Denn die Vizemeisterschaft ist in dieser Staffel ähnlich wertlos wie in der Staffel 1.

Den quotientenbesten Vizemeister, der ebenfalls ins Kreis-Oberhaus aufrückt, stellt nämlich definitiv die Staffel 3: Egal, wie das punktgleiche und dem Rest des Feldes weit enteilte Führungsduo VfR Übach-Palenberg und SV Scherpenseel/Grotenrath am Sonntag auch spielt: Den Aufstieg haben beide schon in der Tasche. Da blickt also auch der SV Klinkum als bereits feststehender Vizemeister der Staffel 1 in die Röhre.