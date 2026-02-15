Viel Selbstvertrauen getankt

– Foto: Edmund Nohe

(mk) Zum Abschluss der Wintervorbereitung konnte der VfR Mannheim nochmals viel Selbstvertrauen tanken. Gegen den SGV Freiberg, Spitzenreiter der Regionalliga Südwest, setzten sich die Blau-Weiß-Roten in einer torreichen wie auch unterhaltsamen Begegnung mit 6:4 (5:2) durch. Nach Abpfiff blickten die anwesenden Zuschauer in viele zufriedene Gesichter. Sowohl das Resultat als auch die Leistung sorgten für gute Laune. "Speziell in den Zweikämpfen war eine hohe Intensität zu beobachten. Dass wir schlussendlich sechs Tore gegen diesen Gegner schießen, ist ebenfalls super", lobte VfR-Coach Marcel Abele, schob jedoch sogleich mahnend hinterher: "Es war jetzt allerdings auch nur ein Testspiel. In Ravensburg wartet nächste Woche der erste richtige Prüfstein auf uns."

Aus Perspektive der Rasenspieler begann die Begegnung furios. Keine Minute war vergangen, da verwertete Pasqual Pander eine Steilvorlage Alexandru Paraschivs zur frühen Führung (1.). In der folgenden Zeit begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Nach einer guten Viertelstunde fing sich der VfR aufgrund eines gravierenden Fehlers im Spielaufbau jedoch den vermeidbaren Ausgleich. Meghon Valpoort hatte leichtes Spiel und netzte zum 1:1 ein (16.). "Mich haben diese Gegentore sehr genervt", merkte Abele kritisch an. Speziell die Art und Weise, wie Freiberg seine Treffer erzielte, stieß ihm etwas sauer auf: "Wir haben wieder Geschenke verteilt und zu viele individuelle Fehler produziert." Zwei Minuten später klingelte es erneut im Kasten von David Nreca-Bisinger. Dieses Mal kombinierte sich der Regionalligaspitzenreiter ansehnlich in den Mannheimer Strafraum und bediente den freistehenden Marius Köhl (18.).

In der leidenschaftlich geführten Begegnung ging es weiter hoch her. Ein Klassenunterschied machte sich jedoch nach wie vor nicht bemerkbar. Stattdessen bekam Pander wenige Zeigerumdrehungen nach dem 1:2 einen präzisen Vertikalpass zu fassen und drang in den Freiberger Strafraum. Da ihn sein Gegenspieler nur regelwidrig vom Ball trennen konnte, entschied der Unparteiische Marc Heiker auf Foulelfmeter. Den fälligen Strafstoß setzte Teamkapitän Alexander Esswein links unten ins Netz (23.). Bis zum Pausenpfiff erzielte der VfR noch drei (!) weitere Treffer. Zunächst tankte sich Paraschiv auf der linken Angriffsseite durch und flankte in den Strafraum. Der Ball rutschte Freibergs Keeper Benedikt Paul Grawe quasi durch die Handschuhe und schlitterte somit über die Linie (29.). Da Freibergs Mehdi Hetemaj das Leder zuletzt berührte, wurde dieser bizarre Treffer als Eigentor gewertet. Besonders kurios: Das 4:2 ähnelte in der Entstehung dem vorherigen Treffer auf frappierende Weise, da Grawe abermals ein sicher geglaubter Ball durch die Handschuhe rutschte. Shaban Veselaj stand goldrichtig und schob den Abpraller locker ins Tor ein. Damit war der Torreigen aber noch nicht abgeschlossen. Praktisch mit dem Pausenpfiff zog Pander nochmals von der rechten Seite etwas weiter ins Zentrum und beförderte das Leder von der Strafraumkante ins Tor (45.). In Anbetracht von fünf Treffern in einer Halbzeit wollte sich auch Marcel Abele über die Chancenverwertung nicht allzu sehr beschweren. "Wir haben zwar zwei bis drei gute Gelegenheiten liegen gelassen. Alles in allem war es in diesem Bereich aber in Ordnung", betonte Abele lobend.