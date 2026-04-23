"Viel Selbstbewusstsein und viel Ernsthaftigkeit" - Kästorf vs Sülbeck Hinspiel endete 7:0 für Kästorf von NK · Heute, 18:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tara Düsterhöft - SS

Für den SSV Kästorf steht am Wochenende ein vermeintlich klares Duell an – zumindest auf dem Papier. Trainer Michele Rizzi macht die Ausgangslage deutlich: „Du musst gewinnen. Alles andere wäre natürlich eine Enttäuschung.“

Dennoch warnt er davor, den Gegner zu unterschätzen. „Ich finde, dass Sülbeck einen sehr, sehr guten Charakter hat“, so Rizzi. Trotz klarer 0:7-Niederlage im Hinspiel habe der Gegner überzeugt: „Diese Mannschaft hat bis zum Ende alles gegeben und sie haben eine gute Mentalität.“

Zudem sieht er eine Entwicklung beim kommenden Gegner: „Die werden besser sein als in der Hinrunde, da bin ich mir sicher.“ Gerade deshalb fordert er von seiner Mannschaft die richtige Herangehensweise: „Für uns ist es wichtig, gegen den Gegner, den ich relativ tief stehend erwarte, geduldig zu sein, den Ball schnell laufen lassen und einfach den Gegner unter Dauerdruck setzen.“ Der Fokus liegt klar auf der eigenen Leistung: „Du wirst Spiele in der Landesliga nicht gewinnen, wenn du weniger Prozent gibst, als du eigentlich imstande bist zu leisten.“ Auch im Training achtet Rizzi darauf, dass die Spannung hoch bleibt: „Ich schaue extrem drauf, wer heiß ist und wer Bock hat.“