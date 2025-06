"Viel Schlaf gab es in den letzten Tagen nicht"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der SC Urbach hat eine emotionale Saison in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall mit dem Meistertitel und dem Aufstieg in die Bezirksliga gekrönt. Nach über 20 Jahren kehrt der Verein damit zurück in die Bezirksliga. Für Trainer Pascal Hasert und sein Team war es eine besondere Erfolgsgeschichte – geprägt von Zusammenhalt, Vereinsidentifikation und langer gemeinsamer Arbeit.

Schlafmangel und große Freude