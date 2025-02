Viel Qualität und Erfahrung! Murat Saglam wechselt zum STK Eilvese

Auch seine ersten Jahre im Senioren-Fussball verbrachte der Offensivmann in der Autostadt. Mit der U23 der Wölfe spielte der Rechts-Fuß in der Regionalliga, erzielte in 55 Partien 13 Tore und wurde Meister der Regionalliga mit den Wölfen.

2017 erfolgte dann der große Schritt in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul. In der Türkei kam Saglam allerdings nie richtig zum Zug und so stehen zwei Spieler in der Super Lig sowie sechs weitere im Pokal zur Buche, wovon einige dieser Spiele auch während einer Leih-Saison bei Rizespor zustande kamen. Dennoch konnte Saglam mit einigen namhaften Spielern, wie Luiz Gustavo oder Mesut Özil, zusammentrainieren und dort viel lernen.

2023 dann die Rückkehr nach Deutschland in die Regio seiner Heimat zur SSG Halvestorf/Herkendorf in die Landesliga Hannover, wo Saglam direkt zum absoluten Stammspieler avancierte und in 18 Spielen stets in der Startelf stand, bevor es den 26-Jährigen zum FC Wunstorf zog. Vor den Toren Hannovers war Saglam insgesamt 32 Mal im Einsatz und erzielte zwölf Tore, neun davon in der aktuellen Saison.