„Viel Potenzial und Qualität“ – Koschinat-Fazit nach 2:5-Debakel

Beim 1. FC Saarbrücken musste RWE eine bittere 2:5-Niederlage hinnehmen. – Foto: IMAGO IMAGES

Den Auftakt der 3. Liga hat sich Rot-Weiss Essen mit Sicherheit etwas anders vorgestellt. Im vergangenen Jahr noch in der Relegation knapp am Aufstieg gescheitert, blickt die Mannschaft von Uwe Koschinat nach der 2:5-Niederlage beim 1. FC Saarbrücken auf eine wackelige Defensive. Die Baustellen gilt es nun zu beheben – das sieht auch der RWE-Coach so.

Entsprechend ernüchternd fällt das Fazit von Uwe Koschinat auf der anschließenden Pressekonferenz im Ludwigparkstadion aus: „Wir haben einen guten und selbstsicheren Start gehabt. Wir sind dann von der Wucht der Standardsituationen der Saarbrücker am Ende erdrückt worden und auf die Verliererstraße geraten“, resümiert der 54-Jährige.

Nach einer guten halben Stunde in der Partie sah es so aus, als könnte Rot-Weiss Essen an einer überragenden Saison direkt anknöpfen: Ben Hüning (11.) und Semir Telalovic (32.) brachten die Gäste in eine komfortable Führung. Doch wie heißt es im Fußball so schön? Eine 2:0-Führung ist das gefährlichste Ergebnis. Postwendend brachte Mladen Cvjetinovic (33.) den Anschluss, während Christian Kühlwetter (45.) noch vor dem Pausentee zum Ausgleich einschob. In Durchgang zwei kam dann überhaupt nichts mehr von den Rot-Weissen. Routinier Kai Brünker (74.) schoss Saarbrücken zur erstmaligen Führung. Siemen Voet (89.) und letztlich Ex-Essener Kelsey Owusu (90.+7) brachten die Entscheidung.

Positiv für RWE ist, dass aus einer solchen Niederlage reichlich Schlüsse gezogen werden können und eben auch müssen. Koschinat richtet den Blick da vor allem auf die jungen Spieler in seinem Team, die unter anderem schon mit Führungsaufgaben betraut wurden: „Unsere jungen Spieler müssen ganz schnell verstehen, was Drittliga-Fußball in einem solchen Stadion machen kann. Da musst du sehr wehrhaft, sehr mannhaft sein. Dort musst du einfach eine andere Fähigkeit entwickeln, dagegenzuhalten“, erklärt Uwe Koschinat.

Nichtsdestotrotz bleibt die Qualität hoch in einem Kader, an den die RWE-Anhänger nach der abgelaufenen Saison so hohe Erwartungen haben: „Das tut weh, aber mag in der Rückwärtsbetrachtung eben auch ein wichtiges Ereignis für uns sein. Mit einer veränderten Mannschaft und hohen Erwartungen müssen wir logischerweise auch eine gewisse Strecke gehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Mannschaft mit ganz, ganz viel Potenzial und Qualität haben“, so der RWE-Trainer weiter.

Kommenden Samstag (15. August, 14 Uhr) steht der Heimauftakt für Rot-Weiss Essen an. Zu Gast ist der TSV Havelse, der am 1. Spieltag gegen die zweite Garde vom VfB Stuttgart nur knapp 2:3 verloren hat. Eine Wiedergutmachung an der Hafenstraße wäre für RWE ein wichtiges Zeichen an die Liga.

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