„Viel Positives“: Penzberg gewinnt Topspiel gegen Olching

Der FC Penzberg gewinnt Topspiel gegen den SC Olching. Trainer Maximilian Bauer war zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.
Penzberg – Obwohl Maximilian Bauer mit seinen 30 Jahren noch ein vergleichsweise junger Vertreter der Trainerzunft ist, gibt er sich bei Analysen angenehm zurückhaltend. Egal, ob Kritik angebracht ist oder es gilt, der Mannschaft ein Lob zu zollen. Wenn Bauer also Inhalte wie „es gibt viel Positives“ zu Protokoll gibt, kann man bei ihm ohne weitere Nachfrage von einem hohen Grad an Zufriedenheit ausgehen. Warum auch nicht? Durch den 1:0 (1:0)-Heimerfolg über den SC Olching bleibt der 1. FC Penzberg nach sechs absolvierten Partien in der Bezirksliga Süd das letzte verbliebene Team ohne Saisonniederlage. Dominik Bacher gelang nach einer Viertelstunde der goldene Treffer – und weitere hätten folgen müssen. In seiner Analyse kam Bauer zu folgender Schlussfolgerung: „Es kann mit 2:0 in die Pause gehen, am Ende muss es eigentlich 4:0 stehen, ganz zum Schluss kann es aber auch 1:1 ausgehen.“
Doch der Reihe nach: Ugurkan Verep, einer der agilsten Akteure in Reihen der Gastgeber, hatte die erste Chance für den FC. Mit seiner Wendigkeit tankte er sich gegen drei Gegenspieler durch, scheiterte dann aber an Olchings Tormann Leopold Hoffmann, der mit starker Fußabwehr den Rückstand für die mit blütenweißer Weste – die Bilanz wies fünf Siege in fünf Partien aus – angereisten Gäste verhinderte. Olching war im ersten Abschnitt in seinen Angriffsbemühungen ungefährlich. Das kommentierte Bauer in seiner sachlichen Art mit anerkennenden Worten: „Defensiv sehr vernünftig“ sei das gewesen, was seine Mannen da abgeliefert hätten. Auf dem vom vorangegangenen Regentag schnell gewordenen Untergrund auf dem Kunstrasenplatz im Nonnenwald habe man „immer wieder“ von kleinen Fehlern des Gegners profitiert, die vom FC durch eine kollektive Energieleistung immer wieder erzwungen wurden.
Nach dem Seitenwechsel sahen sich die Penzberger das Treiben der Gäste zunächst einmal an. Sie wussten, dass der Sportclub zu einer Reaktion genötigt war, wollte er seinerseits den Nimbus der Unbesiegbarkeit wahren. „Wir müssen nicht alles aufmachen, nur um zum 2:0 zu kommen“, erläuterte Bauer. Gleichwohl waren es in Summe vornehmlich die Kicker in weiß-grünen Trikots, die Akzente setzten. Nicht gerade mit Hurra, sondern durch disziplinierte Spielweise mogelte sich der FC immer wieder nach vorn.
Die Folge waren zwei Möglichkeiten mit dem Prädikat „hundertprozentig“. So tauchte Sinan Grgic frei vor SC-Keeper Hoffmann auf. Doch mangelt es dem vormaligen Raistinger bei allem Fleiß immer noch an der nötigen Kaltschnäuzigkeit. Das andere dicke Ding ließ Mirko Ramcic aus, was sein Trainer mit Unverständnis zur Kenntnis nahm. „Wenn du ihm die Augen verbindest, macht er den von 20 Versuchen 20 mal.“ So schaffte es Ramcic, aus neun Metern am leeren Tor vorbeizuschießen. So wurde es dann für den FC ungewollt noch einmal eng, nachdem die Olchinger zur Generaloffensive geblasen hatten. „Wäre sehr bitter gewesen, wenn es 1:1 ausgeht“, so Bauer. Doch seine Spieler verwalteten den knappen Vorsprung ohne Spektakel und Extravaganz, weswegen der Coach sich schließlich über einen „verdienten Sieg“ freuen durfte.