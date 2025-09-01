„Viel Positives“: Penzberg gewinnt Topspiel gegen Olching

Penzberg – Obwohl Maximilian Bauer mit seinen 30 Jahren noch ein vergleichsweise junger Vertreter der Trainerzunft ist, gibt er sich bei Analysen angenehm zurückhaltend. Egal, ob Kritik angebracht ist oder es gilt, der Mannschaft ein Lob zu zollen. Wenn Bauer also Inhalte wie „es gibt viel Positives“ zu Protokoll gibt, kann man bei ihm ohne weitere Nachfrage von einem hohen Grad an Zufriedenheit ausgehen. Warum auch nicht? Durch den 1:0 (1:0)-Heimerfolg über den SC Olching bleibt der 1. FC Penzberg nach sechs absolvierten Partien in der Bezirksliga Süd das letzte verbliebene Team ohne Saisonniederlage. Dominik Bacher gelang nach einer Viertelstunde der goldene Treffer – und weitere hätten folgen müssen. In seiner Analyse kam Bauer zu folgender Schlussfolgerung: „Es kann mit 2:0 in die Pause gehen, am Ende muss es eigentlich 4:0 stehen, ganz zum Schluss kann es aber auch 1:1 ausgehen.“

Doch der Reihe nach: Ugurkan Verep, einer der agilsten Akteure in Reihen der Gastgeber, hatte die erste Chance für den FC. Mit seiner Wendigkeit tankte er sich gegen drei Gegenspieler durch, scheiterte dann aber an Olchings Tormann Leopold Hoffmann, der mit starker Fußabwehr den Rückstand für die mit blütenweißer Weste – die Bilanz wies fünf Siege in fünf Partien aus – angereisten Gäste verhinderte. Olching war im ersten Abschnitt in seinen Angriffsbemühungen ungefährlich. Das kommentierte Bauer in seiner sachlichen Art mit anerkennenden Worten: „Defensiv sehr vernünftig“ sei das gewesen, was seine Mannen da abgeliefert hätten. Auf dem vom vorangegangenen Regentag schnell gewordenen Untergrund auf dem Kunstrasenplatz im Nonnenwald habe man „immer wieder“ von kleinen Fehlern des Gegners profitiert, die vom FC durch eine kollektive Energieleistung immer wieder erzwungen wurden.