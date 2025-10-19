"Viel Ping-Pong auf beiden Seiten" ‒ SCO jubelt nach Kampf beim MTV

Dank Toren von Grbic und Heinzlmaier setzt sich Olching am 14. Spieltag mit 2:1 gegen den MTV München durch und bleibt Tabellenzweiter.

Knapp, aber nicht unverdient mit 2:1 (0:0) siegte der SC Olching im Spitzenspiel des 14. Spieltages beim MTV München. SCO-Trainer Felix Mayer zeigte sich zufrieden mit dem Auftreten seines Teams zufrieden. „Die Jungs haben den Kampf angenommen. Der Sieg geht auf Grund des Chancenplus in Ordnung.“

In der ersten Spielhälfte fielen zunächst keine Treffer. Mayer bezeichnete die ersten 45 Minuten als „chaotisch und zerfahren.“ Auf dem sehr kleinen Platz in Sendling war zunächst vieles eher Zufall, als einstudiert. „Da war auf beiden Seiten schon viel Ping-Pong dabei“, meinte Mayer. Nennenswerte Torabschlüsse gab es keine. Nach der Pause änderte sich das Bild. Der Tabellenzweite übernahm das Kommando. Nach 48 Minuten erzielte Omer Grbic die Führung für den Sportclub. Eine Flanke von Leon Heinzlmaier nickte Grbic ein – und beschenkte sich selbst nachträglich zu seinem Geburtstag am vergangenen Mittwoch.

Nach 67 Minuten dann die Vorentscheidung. Der wieselflinke Leon Heinzlmaier setzte sich im Laufduell gegen seinen Gegenspieler durch und düpierte auch den MTV-Schlussmann. In der Folge versäumten es die Olchinger den Deckel draufzumachen. Nach einem feinen Solo agierte Heinzlmair freistehend vor dem MTV-Keeper zu zögerlich, Jakob Zißelsberger und Ferenc Ambrus scheiterten mit Schüssen aus der Distanz.

Am Ende wird es nochmal eng

Stattdessen wurde es noch mal eng. Vom Elferpunkt verkürzte MTV-Spielertrainer Alexander Kaltner zum 1:2 (79.). Der Kreisliga-Aufsteiger drängte zwar nochmals, doch gefährlich wurde es aber nicht mehr wirklich.