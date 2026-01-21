Viel Personalbewegung bei der Viktoria: Flo Pieper kehrt zurück!

Mit Florian Pieper kehrt ein alter Bekannter an den Schönbusch zurück. Der 32-jährige Publikumsliebling lief in insgesamt 108 Pflichtspielen für die Viktoria als Stürmer auf, war unter anderem maßgeblich am Aufstieg in die Regionalliga Bayern beteiligt und absolvierte parallel in den vergangenen Jahren eine Ausbildung zum Versicherungsfachmann sowie zum Fachmann für Finanzanlagen bei der Allianz Versicherungsgesellschaft.

"Viktoria Aschaffenburg hat mich nicht nur als Spieler geprägt, sondern auch als Mensch. Viele Tore, große Emotionen und unvergessliche Momente in einem Verein mit einer großen Geschichte, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bis in die 2. Bundesliga reicht. Heute kehre ich nicht als Stürmer zurück, sondern als jemand, der dem Verein etwas zurückgeben möchte. Ehrenamtlich, aus Überzeugung und aus Dankbarkeit. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen einzubringen und den SVA auf seinem weiteren Weg zu unterstützen", lässt der ehemalige Knipser in einer Pressemitteilung wissen.