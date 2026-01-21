Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Florian Pieper (vorne, im April 2024) kehrt zu Viktoria Aschaffenburg zurück. Die Fußballschuhe wird er für den SVA aber nicht mehr schnüren. – Foto: Sven Leifer
Viel Personalbewegung bei der Viktoria: Flo Pieper kehrt zurück!
Der ehemalige SVA-Stürmer ist Teil eines neu installierten, ehrenamtlichen Vertriebs- und Marketing-Teams
Beim SV Viktoria Aschaffenburg ist derzeit in personeller Hinsicht viel in Bewegung. Zu Jahresbeginn wurde mit Felix Luz ein neuer Cheftrainer vorgestellt. Auch neben dem Rasen wird gerade eifrig erneuert und umstrukturiert. Im Zuge dieser Maßnahmen kehrt ein alter Bekannte an den Schönbusch zurück, allerdings nicht als Spieler...
Die Viktoria startet mit einem neuen ehrenamtlichen Vertriebs- und Marketing-Team ins neue Jahr und setzt damit weitere, neue Impulse in der strukturellen Neuausrichtung des Vereins. Das Team besteht aus drei Personen: Andreas Link, Jochen von Lazan und Florian Pieper. Erstgenannter übernimmt die Führung der neuen Einheit. Der 45-Jährige ist Unternehmer aus Aschaffenburg und betont, "wie entscheidend funktionierende und verlässliche Strukturen im Verein sind".
Jochen von Lazan (44) ist seit vielen Jahren Fan des SVA und möchte nun seine beruflichen Erfahrungen als Manager im Bereich Umwelt, Gesundheit und Arbeitsschutz einbringen, um den Verein aktiv zu unterstützen.
Mit Florian Pieper kehrt ein alter Bekannter an den Schönbusch zurück. Der 32-jährige Publikumsliebling lief in insgesamt 108 Pflichtspielen für die Viktoria als Stürmer auf, war unter anderem maßgeblich am Aufstieg in die Regionalliga Bayern beteiligt und absolvierte parallel in den vergangenen Jahren eine Ausbildung zum Versicherungsfachmann sowie zum Fachmann für Finanzanlagen bei der Allianz Versicherungsgesellschaft.
"Viktoria Aschaffenburg hat mich nicht nur als Spieler geprägt, sondern auch als Mensch. Viele Tore, große Emotionen und unvergessliche Momente in einem Verein mit einer großen Geschichte, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bis in die 2. Bundesliga reicht. Heute kehre ich nicht als Stürmer zurück, sondern als jemand, der dem Verein etwas zurückgeben möchte. Ehrenamtlich, aus Überzeugung und aus Dankbarkeit. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen einzubringen und den SVA auf seinem weiteren Weg zu unterstützen", lässt der ehemalige Knipser in einer Pressemitteilung wissen.