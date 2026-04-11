Viel Pech und ein bisschen Unvermögen beim FC 08 Villingen Denzlingen ist am Dienstag beim FC 08 Villingen im Pokal-Halbfinale zu Gast von Lukas Karrer und Heiz Wittmann (BZ) · Gestern, 10:00 Uhr · 0 Leser

Anes Vrazalica (rechts), hier noch im Trikot des FC Denzlingen, traf am Freitag gegen seinen Ex-Club. – Foto: Achim Keller

Nach einer guten ersten Halbzeit des FC Denzlingen, steigert sich der SV Oberachern im südbadischen Duell der Fußball-Oberliga und setzt sich mit 3:0 durch. Anes Vrazalica trifft gegen seinen Ex-Club.

Der FC Denzlingen hat am Freitagabend eine Überraschung beim SV Oberachern verpasst. Im südbadischen Duell waren die Gäste in der ersten Spielhälfte mindestens ebenwürdig, gingen aber dennoch nach chancenarmen 45 Minuten mit einem Rückstand in die Pause. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Tore: 1:0 Stefotic (41.), 2:0 Sheron (51.), 3:0 Vrazalica (60.). Schiedsrichter: Gumz (Rielasingen). Zuschauer: 250.