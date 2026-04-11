 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Viel Pech und ein bisschen Unvermögen beim FC 08 Villingen

Denzlingen ist am Dienstag beim FC 08 Villingen im Pokal-Halbfinale zu Gast

von Lukas Karrer und Heiz Wittmann (BZ) · Gestern, 10:00 Uhr · 0 Leser
Anes Vrazalica (rechts), hier noch im Trikot des FC Denzlingen, traf am Freitag gegen seinen Ex-Club.
Anes Vrazalica (rechts), hier noch im Trikot des FC Denzlingen, traf am Freitag gegen seinen Ex-Club. – Foto: Achim Keller

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Nach einer guten ersten Halbzeit des FC Denzlingen, steigert sich der SV Oberachern im südbadischen Duell der Fußball-Oberliga und setzt sich mit 3:0 durch. Anes Vrazalica trifft gegen seinen Ex-Club.

Fr., 10.04.2026, 19:00 Uhr
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Der FC Denzlingen hat am Freitagabend eine Überraschung beim SV Oberachern verpasst. Im südbadischen Duell waren die Gäste in der ersten Spielhälfte mindestens ebenwürdig, gingen aber dennoch nach chancenarmen 45 Minuten mit einem Rückstand in die Pause. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Stefotic (41.), 2:0 Sheron (51.), 3:0 Vrazalica (60.). Schiedsrichter: Gumz (Rielasingen). Zuschauer: 250.

Gestern, 14:00 Uhr
FC 08 Villingen
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Der Tabellensiebte war dem Tabellensiebzehnten am Samstagnachmittag zwar klar überlegen, vermochte aber dennoch keinen Sieg einzufahren. Dies lag an der ungenügenden Chancenverwertung der Villinger in der MS-Technologie-Arena. In der 16. Spielminute bekamen die Einheimischen nach einem Foul von Marko Andric an Leon Albrecht einen Elfmeter zugesprochen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC 08 Villingen: Hoxha, Krieger, Busam, Pintidis, Derflinger, Pfeifhofer (83. Savic), Glück, Hug (44. Yannick Spät), Müller (67.), Albrecht, Liserra. SR: Mathias Heilig (Erzingen). ZS: 429