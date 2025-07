Viel Neues, was nicht neu ist beim FCA

Darmstadt. Der Begriff „neu“ ist beim FCA Darmstadt quasi alt. Denn im Vergleich zu den vergangenen Jahren hat sich beim Verbandsligisten in der Vorgehensweise nichts geändert – es gibt viel Neues, was nichts Neues ist. Schließlich gehen die Arheilger einmal mehr mit vielen neuen Spielern in die Saison. „Wir kennen das ja, das ist mittlerweile Routine, darin bin ich geübt, ein neues Team zu formen“, sagt daher Luca Bergemann, Trainer und Sportlicher Leiter beim FCA in Personalunion.

Mit dem, was der Sportliche Leiter Bergemann für den Trainer Bergemann in Sachen Kaderplanung bisher getan hat, damit ist der Coach zufrieden. „Ja, damit bin sehr einverstanden“, sagt er und lacht: „Ich habe ein gutes Gefühl. Mit unseren Mitteln haben wir einen guten Job gemacht.“ Wie gut, das werden freilich die ersten Spiele zeigen. Noch sei sein Team bei etwa 70 Prozent, noch müssen Abläufe abgestimmt werden, das Teamgefühl verbessert werden. „Das ist immer eine interessante Aufgabe, wir müssen auch an der Mentalität arbeiten, das Wir-Gefühl mit der neuen Gruppe formen“, so der Trainer. Zumal der ein und andere Spieler noch fehle – gerade aus der Riege der Südamerikaner, auf die der FCA seit Jahren setzt.

So sind allein zu dieser Spielzeit acht Brasilianer zum Team gestoßen, in dem etwa 50 Prozent der Spieler geblieben sind. Andere wie Victor Vinicius Silva De Oliveira haben das Sprungbrett FCA genutzt – es ist das Modell der Arheilger, Spielern die Möglichkeit zu geben, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Der Leistungsträger ist zum Hessenligisten SV Hummetroth gewechselt. In der Hessenliga sind künftig auch Okan Savas und Mahmut Zeyrek (beide FC Hanau) am Ball. „Ich freue mich für die Jungs, darüber, dass sie nun höherklassig spielen – auch wenn es natürlich jeweils ein Verlust ist“, sagt Bergemann: „Aber das ist ja unser Ziel, Spieler nach oben zu bringen.“

Dies versuchen die Arheilger verstärkt auch mit Spielern aus der Region, die immer mehr den Kader des Verbandsligisten bilden. Neu ist so zum Beispiel Leon Juric, den Bergemann explizit nennt, der zuletzt beim Ligakonkurrenten Kickers Offenbach II spielte. Wer für den FCA interessant ist, das gibt natürlich auch das System vor, in dem der Trainer agieren will. „Ich muss schauen, ob es passt – auch menschlich.“ Was auch für die Akteure aus Südamerika gilt.

Yasar Sentürk nun an der Vereinsspitze

Bei all dem schwingt auch immer eine gewisse Unsicherheit mit, ob es alles so funktioniert mit dem großen Umbruch. „Daran habe ich mich aber schon gewöhnt“, sagt Bergemann. Die Kaderplanung soll letztlich dahin führen, dass der FCA diese Saison Fortschritte macht, sich insgesamt verbessert – vergangene Runde schloss das Team mit 50 Punkten auf Rang acht ab. Diesmal dürfen es gerne mehr Zähler sein und eine bessere Platzierung. „Denn noch sind wir kein guter, etablierter Verbandsligist. Aber wir sind auf dem richtigen Weg dahin, man respektiert uns immer mehr“, sagt Bergemann, der mit dem FCA in die dritte Verbandsliga-Saison geht.

Auch die Außendarstellung soll sich verbessern beim Verein aus Arheilgen, der mit Yasar Sentürk einen neuen Vorsitzenden hat. Der ehemalige FCA-Spieler und Unternehmer hat Bergemanns Vater Andreas an der Vereinsspitze abgelöst. „Er war nach mehreren Amtszeiten einfach ausgelaugt“, sagt Luca Bergemann und fügt mit Blick auf Sentürk an: „Er hat neue Ideen, will vieles verbessern, dem Verein helfen, auf gesunde Beine zu kommen.“

Weiterkommen im Hessenpokal ist das Ziel

Die bessere Basis soll sich auch auf das Sportliche auswirken beim FCA, der zum Rundenauftakt am 3. August (Sonntag, 15.15 Uhr) bei Aufsteiger SG Langstadt/Babenhausen gefordert ist. „Wir wollen versuchen, in den ersten Spielen so erfolgreich wie möglich zu sein“, sagt Bergemann. Denn mit Erfolgen wächst das Team schneller zusammen. Die Vorbereitung war indes durchwachsen mit Siegen und Niederlagen. „Doch wir ziehen aus jedem Spiel, ob gut oder schlecht, wichtige Erkenntnisse.“ Von daher waren es stets positive Ergebnisse – unabhängig vom tatsächlichen Ausgang.

Positiv wollen die Arheilger derweil auch ihr erstes Pflichtspiel der Saison bestreiten: An diesem Sonntag (15 Uhr) erwarten sie Ligakonkurrent SV Unter-Flockenbach in der ersten Runde im Hessen-Pokal. Weiterkommen heißt das Ziel. „Auch wenn ich die freie Zeit genossen habe, freue ich mich sehr auf den Auftakt“, sagt Bergemann. Schließlich ist der Trainer neugierig, ob das Neue ebenso gut oder noch besser funktioniert als das Alte.