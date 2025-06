Viel Murnau in Habach: Fünf Neue kommen aus der Landesliga

Gleich fünf Spieler wechseln vom TSV Murnau aus der Landesliga zu Habach in die Kreisliga. Mit den Neuzugängen peilt der ASV den Wiederaufstieg an.

Bevor wilde Spekulationen sprießen: Mit dem neuen Trainer Michael Schmid, vormals beim TSV, hatte das anfangs wenig zu tun. Schürgers und die Diemb-Brüder hatten bereits zugesagt, da wusste Schmid noch nicht einmal selbst, dass er Murnau verlässt. „Wir holen nicht den Trainer, um möglichst viele Spieler abzustauben“, betont Vogt. Viel eher greifen die Mechanismen des Oberland-Fußballs. Früher gingen Spieler, die mit Murnau abgeschlossen hatten, nach Ohlstadt oder Uffing. Der Aufstieg des ASV, begleitet von zahlreichen Fußballfesten am legendären Sportheim, machte Habach zu einer Marke, die magnetisiert. „Sympathie zu Habach“ lautet Schürgers erstes Argument für den Wechsel. Voriges Jahr etwa, als dem ASV ein Relegationswunder gelang, feuerte die gesamte Murnauer Erste den Nachbarn an. „Das war grandios, das hätte Habach alleine nicht hingebracht“, schwärmt Vogt, der damalige Trainer. Über die Landkreisgrenzen hinaus waberte der Geist des ASV. „Die hocken auch zusammen, wenn sie 0:10 verlieren. Da meint keiner, er ist der Superstar“, sagt Manuel Diemb.

Es sind eineinhalb Jahre vergangen, seit Markus Vogt und der Murnauer Maestro Michael Adelwart zusammen saßen. Aus Habach trug Vogt den Vorschlag heran, ob Murnau nicht Interesse an einem Schwesterclub in der Bezirksliga habe, der Talente des TSV abnimmt, die es nicht auf Anhieb in die Erste schaffen. Wenn einer dieser Idee verkaufen kann, dann Habachs Abteilungsleiter, der mit Adlewart gemeinsam in der Jugend kickte und ohnehin ein äußerst umgänglicher Zeitgenosse ist. Aus Murnau bekam er damals eine höfliche Absage, weil sie ihre Talente dort selbst brauchen. Das zeigt sich in diesem Sommer ganz besonders, da zahlreiche Fußballer den Landesligisten verlassen. Gleich fünf davon – und das ist die große Ironie der Geschichte – zieht es zum ASV Habach. Murnau-Urgestein Felix Schürgers, die Diemb-Brüder Manuel und Kevin, Simon Kästele sowie Georg Schwabl wechseln zum Absteiger in die Kreisliga.

Freilich hat jeder der Fünf noch seine individuellen Wechsel-Gründe. Bei den Routiniers Diembs und Schürgers ist es die schmalere Rolle in Murnau gepaart mit Familie und Beruf. Torwart Schürgers etwa wurde beim TSV in vier Mannschaften eingesetzt. Sein neuer Klub plant ihn als Nummer eins in der Kreisliga ein. „Für die Frau ist es jetzt entspannter: Sie kann sich auf einen Spielplan einstellen“, scherzt er. Kevin Diemb sah aus seiner Warte „Absprachen nicht eingehalten“, Schwabl signalisierte man, dass es trotz guter Entwicklung für die Landesliga nicht reicht. Und Kästele kannte zuletzt in Habach schon mehr Leute als bei Murnau in der Reserve, die pikanterweise nun auch in der Kreisliga antritt.

Für Habachs Klubchef Dominik Üblacker sind die Transfers ein Teil des natürlichen Ökosystems, das über die Jahre entstanden ist. „Wenn du in der Jugend talentierte Ur-Habacher an Murnau verlierst, ist das auch nicht einfach“, erklärt er. Im Umkehrschluss sei es nur folgerichtig, wenn wechselseitig Spieler auch nach Habach kommen. Dass es in diesem Jahr gleich fünf auf einmal sind, soll auch aus ASV-Sicht eine Ausnahme bleiben. Im Verein steht ein großer Umbruch an, den sie nur mit Transfers meistern können.