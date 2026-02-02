Viel Mentalität und starke Standards von Jüchen-Garzweiler

Jüchen spielt weiter groß auf. – Foto: Markus Becker

Der VfL Jüchen/Garzweiler hat starke Indizien dafür abgeliefert, dass eine schwache Vorbereitung nicht zwangsläufig auch einen schwachen Start zur Folge haben muss. Kein einziges Mal konnte der Aufsteiger in die Oberliga nach dem Jahreswechsel auf seinem geliebten Naturrasen trainieren und keines seiner fünf Testspiele gewinnen. Doch beim Rückrundenstart gegen den vor der Saison hoch gehandelten Traditionsverein ETB SW Essen waren die Jüchener direkt voll da und fuhren unter dem Strich einen verdienten 3:1 (1:1)-Sieg, womit sie auch ihre beeindruckende Heimserie verteidigen konnten. Seit Mai 2024 sind sie auf der Anlage an der Stadionstraße ungeschlagen.

Standards machen den Unterschied

„Wir sind natürlich sehr zufrieden. Ich hätte nach der Vorbereitung nicht damit gerechnet, dass wir schon so weit sind. Chapeau, die Jungs haben einen riesigen Charakter“, sagte VfL-Coach Daniel Klinger. Was den Gastgebern freilich entgegenkam, war, dass sie trotz der nach wie vor schwierigen Witterungsverhältnisse auf ihren so innig geliebten Naturrasen gehen konnten und nicht auf das in die Jahre gekommene künstliche Geläuf nebenan, Dauertrainingsstätte in der Vorbereitung, ausweichen mussten. Dort konnten die Gastgeber mit ihrer besonderen Heimmentalität nach und nach eine Wucht entfalten, die die Gäste aus Essen kaum zur Entfaltung kommen ließ.

Die erwischten allerdings dank der freundlichen Mithilfe des Schiedsrichtergespanns zunächst den besseren Start, als nach einem Foul an Ex-Profi Tim Heubach keinen Pfiff ertönte und so der ETB-Führung durch Marcello Romano der Weg geebnet wurde. Apropos Tim Heubach: Der mittlerweile 37-Jährige ist als Innenverteidiger in dieser Spielklasse immer noch eine Bank und gab auch seiner Mannschaft im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres an der Seite des ebenfalls sehr erfahrenen Jochen Schumacher große Sicherheit. „Was die beiden wieder alles wegverteidigt haben, war schon Wahnsinn“, so Trainer Daniel Klinger.

Die beiden mit einer stattlichen Größe ausgestatteten Abwehrspieler haben auch ihren Anteil daran, dass die Jüchener bei Standardsituationen grundsätzlich Gefahr ausstrahlen. Gegen Essen waren es die Standards, die sogar die Wende brachten. Nach dem Rückstand gerieten die Gastgeber keineswegs in Panik, sondern erarbeiteten sich durch großen Einsatz und viel Laufarbeit immer mehr Spielanteile. Der Ausgleich fiel dann aber nicht durch eine Kombination, sondern als der Ball nach einer Standardsituation zurück ins Halbfeld zu Tim Heubach gespielt wurde, von wo aus er das Spielgerät auf den Kopf des im Strafraum lauernden Merveil Tekadiomona zirkelte. Gut möglich, dass dieser Treffer nicht gefallen wäre, wenn die Essener in ihrer Defensive nicht auf so erfahrene Kräfte wie Maurice Haar und Robin Urban hätten verzichten müssen.

Das Duo wurde auch schmerzlich vermisst, als nach der Pause die beiden entscheidenden Treffer zum 2:1 und 3:1 nach Ecken jeweils per Kopf durch Tim Hintzen und Benjamin Schütz fielen. Die Bälle hereingebracht hatte beide Male der Sommerzugang Tobias Lippold, der sich damit und als Aktivposten in der Offensive nach längerer Verletzungspause stark zurückmeldete. „Er ist ganz wichtig für uns“, sagte Daniel Klinger, der nach Partie auch verkündete, dass er seinen Vertrag in Jüchen um ein Jahr verlängert hat. Nun sollen zeitig die Gespräche mit den Spielern für die nächste Saison beginnen.