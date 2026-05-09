„Viel Lust und Spielfreude“ – TuS Geretsried siegt in Hauzenberg

Mit seinem Treffer zum 1:1-Ausgleich in der 56. Minute leitete Keita Kawai (Mi.) die Wende ein. Am Ende gewann der TuS in Hauzenberg mit 4:1. – Foto: Rudi Stallein

Auf gut bespielbarem Rasen war zunächst „die Idee, viel Ballbesitz zu haben, Ball und Gegner laufen zu lassen“, wie der TuS-Coach nach Spielschluss erläuterte. Stammspieler wie Kapitän Sebastian Schrills, Christian Wiedenhofer, Taso Karpouzidis und Robin Renger hatten zunächst auf der Auswechselbank Platz benommen. „Die jungen Spieler haben sehr gut trainiert und es sich verdient, von Anfang an zu spielen – und die erfahrenen Spieler gönnen es ihnen auch“, hob Dittmann das harmonische Gesamtgefüge hervor.

Die weite Anreise nach Niederbayern sollte sich lohnen. Danach sah es am gestrigen Freitagabend eine Halbzeit lang nicht aus, aber am Ende der 90 Minuten beim FC Sturm Hauzenberg feierten die Bayernliga-Fußballer des TuS Geretsried im letzten Auswärtsspiel unter Trainer Daniel Dittmann einen auch in der Höhe verdienten 4:1-Erfolg.

Auf dem Platz ging der Plan zunächst nur auf zwei Dritteln der zu bespielenden Fläche auf. „Wir haben zu wenig genaue Bälle ins letzte Drittel gebracht“, räumte der TuS-Trainer ein, dass anfangs nichts Zählbares heraussprang. Mehr Gefahr ging in dieser Phase von den Hausherren aus, die nach einem Freistoß aus dem Halbfeld die erste gute Gelegenheit der Partie ungenutzt ließen. In der 24. Minute verlor der TuS in der Vorwärtsbewegung den Ball durch einen Fehlpass, die Gastgeber machten beim Konter deutlich, warum sie „Sturm“ im Vereinsnamen tragen und gingen durch Hannes Fuchs in Führung. Ein verunglückter Rückpass in der Geretsrieder Abwehr blieb wenig später folgenlos, weil Lukas Kellner im letzten Moment den Fuß an den Ball brachte.

Nach dem Seitenwechsel präzisierten die Gäste ihre Zuspiele in die torgefährliche Zone – mit überragendem Erfolg. Ein Chipball über die Kette setzte Keita Kawai in Szene, der Torhüter Stefan Schulz zum 1:1-Ausgleich überwand. Damit war ein Sturm im TuS-Spiel entfacht, der die Gastgeber binnen 20 Minuten überrannte. Daniel Krebs ließ sich von vier Gegenspielern nicht stoppen, passte in die Tiefe zu Srdan Ivkovic, der mit dem 2:1 in der 67. Minute die Partie drehte. Zwei Minuten später versetzte Krebs seinen Coach in pure Euphorie. „Das ging Bam-bam-bam-tick-tack“, kommentierte Daniel Dittmann den Treffer zum 3:1, den Krebs mit starkem Alleingang erzielte. Eine schöne Kombination über mehrere Stationen leitete das 4:1 durch Ivkovic ein.

„Nach dem 1:1 war es ein Spiel auf ein Tor, jeder hatte Bock Fußball zu spielen, da unglaublich viel Lust und Spielfreude, es ging nur noch nach vorn“, freute sich der TuS-Coach über den gelungenen Auftritt. „Ich bin froh, dass die lange Busfahrt mit so einem Spiel und so einer guten Leistung belohnt worden ist.“