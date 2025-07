„Viel Luft nach oben“: SV Planegg-Krailling weist euphorisierten Aufsteiger in die Schranken

Noch ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber die Bezirksliga-Fußballer des SV Planegg-Krailling sind mit einem deutlichen 6:2-Sieg bei Aufsteiger SV Polling erfolgreich in die neue Saison gestartet.

Pero Vidak hatte es schon nach dem letzten Testspiel vor einer Woche in Lohhof prophezeit. „Wir werden am Anfang ein bisschen brauchen, um reinzufinden“, ließ der Coach des SV Planegg-Krailling damals verlauten. Dass er damit Recht behalten sollte, zeigte sich am Sonntag beim Gastspiel seiner Fußballer beim SV Polling. „Da war schon noch viel Luft nach oben, besonders in der ersten Halbzeit“, analysierte Vidak. Umso beängstigender dürfte es für die Konkurrenz in der Bezirksliga Süd sein, dass die Planegger am Ende das Spielfeld dennoch als klarer Sieger verließen. Sie gewannen ihr Auftaktspiel zur neuen Saison beim euphorischen Aufsteiger mit 6:2 (1:1).

Darauf hatte nach der ersten Halbzeit allerdings noch nicht viel hingedeutet. Die favorisierten Gäste taten sich gegen die kampfeslustigen Pollinger sehr schwer, ins Spiel zu finden. Prompt ging der Außenseiter sogar durch einen Schuss an den Innenpfosten von Felix Grötz-Müller, der im Sommer aus der Jugend der FT Starnberg 09 in den Nachbarlandkreis gewechselt war, in Führung (12.). „Hatte sich der Gegner aufgrund seines Einsatzes verdient“, kommentierte Vidak. Immerhin hatte seine Elf die passende Antwort parat: Neuzugang Stefan Mikerevic eroberte auf seiner rechten Seite den Ball, die Flanke köpfte Valentino Gavric zum postwendenden Ausgleich ins Netz. „Kopfballtore sind normal nicht so sein Ding“, wunderte sich Vidak.