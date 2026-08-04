»Viel Luft nach oben« – Pokalabend mit Licht und Schatten

Was für ein Auftritt des TSV Landsberg! Der Neu-Regionalligist ließ beim Landesligisten SV Aubing von Beginn an keinen Zweifel daran, wer das Achtelfinal-Ticket lösen würde. Mit einem souveränen 5:0-Erfolg setzte Landsberg ein deutliches Ausrufezeichen. Überragender Mann des Abends war Halit Yilmaz, der einen Dreierpack schnürte.

Nichts für schwache Nerven war das Duell zwischen dem TSV Schwaben Augsburg und dem FV Illertissen. Die Schwabenritter erwischten einen Traumstart und gingen bereits in der 3. Minute in Führung. Auch danach lief zunächst vieles für die Gastgeber. Mit einer vermeintlich komfortablen 2:0-Pausenführung schien Augsburg auf dem besten Weg, den Einzug in die nächste Runde souverän klarzumachen.

Doch Illertissen hatte nach dem Seitenwechsel noch lange nicht aufgegeben. Der FVI drehte weiter auf und kämpfte sich zurück in die Partie. Die Aufholjagd wurde schließlich belohnt: Illertissen glich zum 2:2 aus und brachte die Partie damit komplett zurück auf Anfang.

Die Entscheidung musste folglich vom Punkt fallen. Im Elfmeterschießen bewahrten die Schwabenritter die besseren Nerven und setzten sich mit 6:5 durch.

"Wir freuen uns total, dass wir die nächste Runde erreicht haben. Das ist etwas ganz Besonderes, weil wir in den vergangenen Jahren im Pokal immer früh ausgeschieden sind. Es war eine super Mannschaftsleistung von allen – mit einer tollen Moral. Auch nach dem 2:2 haben wir nicht aufgegeben, sondern alles reingehauen, was wir im Tank hatten. Beim Elfmeterschießen gehört natürlich immer auch etwas Glück dazu, und das hatten wir an diesem Abend. Ein großes Kompliment geht an unseren Torhüter Elias Rogg, der schon während der Partie sein Können unter Beweis gestellt hat. Auch im Elfmeterschießen konnte er einen Strafstoß halten und war ein großer Rückhalt für die Mannschaft. Jetzt freuen wir uns auf die Auslosung", resümierte Thomas Paschek (Sportlicher Leiter TSV Schwaben Augsburg).