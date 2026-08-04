»Viel Luft nach oben« – Pokalabend mit Licht und Schatten

13 von 16 Zweitrunden-Partien im Bayerischen Totopokal standen am Dienstagabend auf dem Programm – und die Temperaturen waren nicht das Einzige, was die Akteure ordentlich ins Schwitzen brachte. Bei hochsommerlichen Bedingungen war in den zahlreichen Lokalduellen und Pokalkrachern einiges geboten: Dramatik vom Punkt, ein Platzverweis und jede Menge Tore. Während einige Favoriten souverän marschierten, mussten andere bis an ihre Grenzen gehen. Die große Frage des Abends: Wer löst das Ticket fürs Achtelfinale?
Was für ein Auftritt des TSV Landsberg! Der Neu-Regionalligist ließ beim Landesligisten SV Aubing von Beginn an keinen Zweifel daran, wer das Achtelfinal-Ticket lösen würde. Mit einem souveränen 5:0-Erfolg setzte Landsberg ein deutliches Ausrufezeichen. Überragender Mann des Abends war Halit Yilmaz, der einen Dreierpack schnürte.
Nichts für schwache Nerven war das Duell zwischen dem TSV Schwaben Augsburg und dem FV Illertissen. Die Schwabenritter erwischten einen Traumstart und gingen bereits in der 3. Minute in Führung. Auch danach lief zunächst vieles für die Gastgeber. Mit einer vermeintlich komfortablen 2:0-Pausenführung schien Augsburg auf dem besten Weg, den Einzug in die nächste Runde souverän klarzumachen.
Doch Illertissen hatte nach dem Seitenwechsel noch lange nicht aufgegeben. Der FVI drehte weiter auf und kämpfte sich zurück in die Partie. Die Aufholjagd wurde schließlich belohnt: Illertissen glich zum 2:2 aus und brachte die Partie damit komplett zurück auf Anfang.
Die Entscheidung musste folglich vom Punkt fallen. Im Elfmeterschießen bewahrten die Schwabenritter die besseren Nerven und setzten sich mit 6:5 durch.
"Wir freuen uns total, dass wir die nächste Runde erreicht haben. Das ist etwas ganz Besonderes, weil wir in den vergangenen Jahren im Pokal immer früh ausgeschieden sind. Es war eine super Mannschaftsleistung von allen – mit einer tollen Moral. Auch nach dem 2:2 haben wir nicht aufgegeben, sondern alles reingehauen, was wir im Tank hatten. Beim Elfmeterschießen gehört natürlich immer auch etwas Glück dazu, und das hatten wir an diesem Abend. Ein großes Kompliment geht an unseren Torhüter Elias Rogg, der schon während der Partie sein Können unter Beweis gestellt hat. Auch im Elfmeterschießen konnte er einen Strafstoß halten und war ein großer Rückhalt für die Mannschaft. Jetzt freuen wir uns auf die Auslosung", resümierte Thomas Paschek (Sportlicher Leiter TSV Schwaben Augsburg).
Nach dem perfekten Start in die Regionalliga mit zwei Siegen wartete auf den FC Memmingen im Totopokal ein echter Härtetest. Mit dem FC Ingolstadt 04 gastierte ein Drittligist – und damit ein Gegner, der den Allgäuern alles abverlangen sollte.
Die große Pokalüberraschung blieb am Ende aus. Memmingen konnte den Favoriten nicht aus dem Wettbewerb kegeln und muss sich aus dem Totopokal verabschieden.
"Wir haben heute verdient gegen einen guten Gegner verloren, der sehr engagiert und körperlich robust aufgetreten ist. Ingolstadt war die ersten 60 Minuten sehr effizient und wir konnten unsere guten Torchancen nicht nutzen. Am Ende müssen wir die Niederlage akzeptieren, sind traurig, nicht mehr im Pokal dabei zu sein, und konzentrieren uns auf die kommenden Aufgaben in der Regionalliga", so Matthias Günes (Trainer FC Memmingen).
Für Memmingen gilt nun: Pokal abhaken, Fokus zurück auf die Regionalliga.
Der SV Wacker Burghausen steht ebenfalls in der nächsten Runde des Bayerischen Totopokals. Beim TSV 1860 Rosenheim setzte sich der Favorit mit 2:0 durch und erfüllte damit seine Pflichtaufgabe.
Wirklich gefährdet war das Weiterkommen der Burghauser dabei eigentlich nie. Zwar blieb die Partie lange offen, doch für eine Überraschung war Rosenheim offensiv schlicht zu harmlos. In den wenigen Offensivaktionen fehlte es dem Außenseiter zudem an der nötigen Präzision, um Burghausen ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.
So blieb es trotz der klareren Spielanlage des Favoriten lange bei der knappen Führung. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit machte Moritz Leitner endgültig den Deckel drauf und sorgte mit dem 2:0 für die Entscheidung.
Matthias Ostrzolek (Trainer SV Wacker Burghausen) nach Abpfiff: "Wir sind sehr froh eine Runde weitergekommen zu sein und weiterhin ohne Gegentor zu bleiben. Es war das erwartete schwere Spiel gegen einen tiefstehenden Gegner, aber über 90 Minuten ein hochverdienter Sieg für uns."
Deutlich klarer war die Angelegenheit zwischen dem TSV 1880 Wasserburg und dem TSV Buchbach. Die Gäste erwischten einen Start nach Maß und stellten bereits zur Halbzeit mit einer 4:0-Führung die Weichen eindeutig auf Weiterkommen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Buchbach konsequent und legte noch zwei weitere Treffer nach. Am Ende wurde es mit insgesamt sieben Toren ein echtes Spektakel, das der TSV Buchbach mit 6:1 klar für sich entschied.
Die Generalprobe für den Saisonstart in der 3. Liga am kommenden Samstag ist den Würzburger Kickers geglückt. Beim TSV Abtswind setzte sich der Drittligist mit 3:0 durch und ließ dabei nichts anbrennen. Zweimal durften die Kickers vom Punkt jubeln. Abtswind schwächte sich zudem selbst: Max Hillenbrand sah in der 72. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vorzeitig vom Feld. Die Würzburger gehen damit mit einem Erfolgserlebnis im Rücken in die neue Drittliga-Saison.
Die Kickers ließen wissen: "Wir sind sehr froh, dass wir in die nächste Runde eingezogen sind. Die Jungs, die auf dem Platz standen, haben es ordentlich gemacht. Jetzt freuen wir uns auf den Start der Saison."
Sechs Treffer fielen im Duell zwischen Viktoria Aschaffenburg und dem TSV Aubstadt. Die Viktoria versuchte viel und hielt die Partie lange offen. Bereits in der 9. Minute gingen die Gastgeber in Führung, ehe Aubstadt erst kurz vor dem Pausenpfiff zum Ausgleich kam. Nach dem Seitenwechsel drehte der Regionalligist die Partie schließlich und legte weitere Treffer nach. Am Ende setzte sich Aubstadt verdient mit 4:2 durch, auch wenn die Viktoria lange gut dagegenhielt.
Claudiu Bozesan (Trainer TSV Aubstadt) zog nach dem Spiel ein positives Fazit: "Es war heute das erwartet schwere Spiel gegen eine sehr gute Mannschaft, die hervorragend verteidigt und sehr aggressiv gegen den Ball gearbeitet hat. In der ersten Halbzeit war die Partie ausgeglichen. Nach der Pause, vor allem nach unseren Wechseln, haben wir sehr guten Fußball gespielt. Beim Pfostenschuss des Gegners hatten wir sicherlich auch etwas Glück. Danach hatten wir aber eine richtig starke Phase, waren sehr dominant, haben unsere Tore gemacht und am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen.“
Noch spektakulärer verlief die Partie zwischen dem TSV Kornburg und der SpVgg Bayreuth. Die Gastgeber führten bis zur 65. Minute mit 2:0 und hatten die Überraschung bereits vor Augen.
Doch dann schlug Bayreuth eindrucksvoll zurück. Innerhalb kurzer Zeit kippte die Partie komplett, die Altstädter drehten das Spiel mit einer furiosen Schlussphase und siegten am Ende mit 4:2. Vier Treffer nach der 65. Minute machten aus einem scheinbar sicheren Kornburger Vorsprung noch einen klaren Bayreuther Erfolg.
Der TSV Neudrossenfeld setzte sich beim 1. FC Lichtenfels mit 2:1 durch, musste dafür aber bis zum Schluss alles investieren. Die Gastgeber aus der Bezirksliga erwischten den besseren Start und gingen in der 20. Minute überraschend in Führung.
Lichtenfels stemmte sich mit großem Einsatz gegen den Favoriten und lieferte einen aufopferungsvollen Pokalfight. Neudrossenfeld blieb jedoch geduldig, kam zurück in die Partie und drehte das Spiel. Die entscheidende Szene folgte nach einem Handspiel, als der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Der verwandelte Strafstoß bedeutete den 2:1-Endstand.
Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld), brachte es nach Abpfiff auf den Punkt: "Pokal, Sieg gewonnen, eine Runde weiter. Aber weiterhin viel Luft nach oben."