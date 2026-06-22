Viel Lokalkolorit und ein Hauch Mourinho - warum der FC Stäfa aufstieg

Mit dem FC Stäfa kehrt ein langjähriger 1.-Ligist in die 2. Liga interregional zurück. Er tut dies mit vielen Eigengewächsen. – Foto: FC Stäfa

Der Erfolg des FC Stäfa ist bemerkenswert. 2023/24 spielte der Verein noch in der 3. Liga. Ohne Prämien zu zahlen und mit vielen Eigengewächsen ist nun der Sprung in die 2. Liga interregional gelungen.

«Das Fest nach dem Schlusspfiff war wirklich grossartig», erzählt Livio Reidt. Seit drei Jahren ist das Stäfner Urgestein sportlicher Leiter der 1. Mannschaft; zuvor spielte er selbst jahrelang für das Fanionteam. Der Aufstieg freue ihn, denn die Jungs hätten ihn sich redlich verdient.

Über 500 Fans jubelten vor zwei Wochen auf dem Stäfner Frohberg. Die Stimmung auf dem legendären Sportplatz, der in den 1980er-Jahren während der 1.-Liga-Zeit regelmässig mehr als 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern anzog, wurde vom Fanblock «Scharfä Eggä» angeheizt und von einer mutig und erfrischend aufspielenden Heimmannschaft zusätzlich befeuert. Der FC Stäfa gewann das Spitzenspiel gegen Veltheim, den monatelangen Leader der Zweitliga-Gruppe 2, mit 2:0. Drei Runden vor Schluss war dem Traditionsverein vom Zürichsee der Aufstieg nicht mehr zu nehmen – die Rückkehr in die 2. Liga interregional nach 17 Jahren Absenz war perfekt.

Dieser Mentalitätswandel sei in erster Linie dem Trainerduo Jonas Elmer und Martin Kelterborn zu verdanken. «Die beiden machen einen Riesenjob», sagt Reidt. Das Duo habe es geschafft, Trainingspräsenz und Intensität deutlich zu steigern. «Noch vor einigen Jahren hatten wir Zustände wie andere Seeklubs, wo manchmal andere Hobbys und Ferien wichtiger waren.»

Noch in der Saison 2023/24 kämpfte der FC Stäfa in der 3. Liga um Punkte. Nach fünf Jahren dort gelang dem ambitionierten Verein im Sommer 2024 die Rückkehr in die oberste regionale Liga . Umso überraschender sei nun der Aufstieg in die 2. Liga interregional nur zwei Jahre später gekommen. Reidt erklärt die jüngsten Erfolge vor allem mit dem starken Kollektiv. «In den letzten Jahren ist eine echte Leistungskultur entstanden.» So seien durchgehend 20 oder mehr Spieler im Training gewesen. «Jeder Spieler hat richtig Lust, zu trainieren und zu spielen.» Das mache im gehobenen Amateurfussball einen grossen Unterschied.

Gerade Ex-Profi Elmer (er war in der Winterpause bei uns im Podcast zu Gast) sei für den FC Stäfa ein Glücksgriff. Der heute 38-Jährige spielte für den FC Aarau in der Super League und gewann mit dem FC Sion 2011 den Schweizer Cup. Seine fussballerische Ausbildung absolvierte der gebürtige Stäfner teilweise beim FC Chelsea, wo er mehrere Trainings mit der ersten Mannschaft unter José Mourinho erlebte. Nach seiner Karriere im Spitzenfussball kehrte er 2020 zunächst als Spieler und 2023 als Trainer in seinen Heimatort zurück.

«Man merkt schon, dass er unter den besten Trainern der Welt trainiert hat», findet Reidt. Wahrscheinlich seien die Trainings dadurch auch interessanter und gewinnbringender als bei vielen anderen Vereinen. Der daraus resultierende Fussball sei pragmatisch, aber keineswegs unattraktiv – und vor allem erfolgreich.

Lokale Wurzeln als Erfolgsfaktor

Ein weiterer entscheidender Faktor für den Erfolg ist die starke Verankerung der Mannschaft im eigenen Verein. Viele Spieler der aktuellen Equipe stammen aus der eigenen Nachwuchsabteilung. Was zahlreiche Vereine seit Jahren anstreben, hat beim FC Stäfa nun massgeblich zum Aufstieg beigetragen. «Nun können wir endlich die Früchte langjähriger Jugendarbeit ernten», beschreibt es Reidt.

Assistenztrainer Martin Kelterborn verkörpert diese Entwicklung wie kaum ein anderer. Seit 2010 betreute er beim FC Stäfa verschiedene Juniorenmannschaften, ehe er zur Saison 2023/24 ins Trainerteam der ersten Mannschaft aufrückte. Heute stehen dort mehrere Spieler auf dem Platz, die einst unter ihm im Nachwuchs trainierten. Vielen sei anzumerken, dass sie für ihren Jugend- und Herzensverein ein besonderes Mass an Einsatzbereitschaft mitbringen würden.

Ergänzt wurde das Gerüst aus Eigengewächsen durch wenige externe Verstärkungen, die sich rasch als Leistungsträger erwiesen. Hervorzuheben ist insbesondere Stürmer Marco Ruckstuhl, der zuvor für den Lokalrivalen Meilen aufgelaufen war. Mit 20 Treffern leistete er einen wesentlichen Beitrag zum Aufstieg. «Wichtig ist aber festzuhalten, dass bei uns kein Spieler mit Prämien oder Ähnlichem Geld verdient», sagt Reidt. Angesichts einer Konkurrenz, die teilweise finanziell deutlich besser aufgestellt sei, mache dies den Erfolg umso bemerkenswerter.

Diesen Weg wollen die Verantwortlichen auch nach dem Aufstieg weiterverfolgen. «Das Kader soll grösstenteils zusammenbleiben; insbesondere alle Leistungsträger bleiben uns erhalten», sagt der sportliche Leiter. Denkbar seien lediglich punktuelle Verstärkungen. Zugleich könnten weitere Junioren bald ihr Debüt in der ersten Mannschaft feiern.

Finanzielle Herausforderungen

Entsprechend blickt der ganze Verein der Saison in der 2. Liga interregional mit Spannung entgegen. Zwar werde die Aufgabe anspruchsvoll, dennoch zeigt sich der sportliche Leiter zuversichtlich: «Mit dieser eingeschworenen Truppe und einem solchen Einsatz ist der Klassenerhalt möglich.»

Gespannt blickt man in Stäfa nun der Gruppeneinteilung entgegen. Diese wird nicht nur über die künftigen Gegner entscheiden, sondern auch Auswirkungen auf den organisatorischen und finanziellen Aufwand haben. «Während wir in die Region St. Gallen noch mit privaten Autos fahren könnten, würde für ein Spiel im Jura ein Car wohl Sinn ergeben», erklärt Reidt. Welche Reisen den FC Stäfa in seiner ersten Saison zurück in der 2. Liga interregional erwarten, ist derzeit noch offen.

Einziger Wermutstropfen in der aktuellen Situation ist der Abstieg der zweiten Mannschaft aus der 3. in die 4. Liga. «Der Leistungsunterschied ist nun zu gross. Da müssen wir den Wiederaufstieg anstreben», sagt Reidt.

Ansonsten blickt der FC Stäfa einer spannenden Zukunft entgegen. Und vielleicht lockt der Seeverein, wenn ein attraktiver Gegner auf dem Frohberg gastiert, bald wieder mehr als 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer an.

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