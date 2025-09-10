Viel Lob für den neuen Fanclub des SC Spelle-Venhaus

Alle Achtung! Beim ersten Auftritt hat der neue Fanclub des SC Spelle-Venhaus beim Oberliga-Spiel gegen den Lüneburger SK Hansa für gute Stimmung gesorgt. Es gab Lob von vielen Seiten für die unüberseh- und -hörbaren Anhänger der Schwarz-Weißen.

Endlich wieder lautstarke Anfeuerung für die Fußballer. Und die wussten das Engagement auf den Rängen zu schätzen. „Wir werden super supported. Besonders in der zweiten Halbzeit haben uns die Jungs gut nach vorne gepeitscht. Ich habe das auch auf der anderen Seite sehr gut mitbekommen. Es ist eine coole Sache, dass die Jungs uns von außen unterstützen. Wir sind sehr glücklich darüber und hoffen, dass es gern noch ein paar mehr Leute werden“, erklärte Offensivspieler Niklas Oswald. Trainer Henry Hupe hat den Fans persönlich mitgeteilt, wie sehr er und die Mannschaft die Unterstützung schätzen. „Das ist toll.“

Frank Geiger, der sich um die Gründung des neuen Fanclubs kümmert, hat inzwischen 25 Personen auf der Liste - und es dürften noch mehr werden. Beim Spiel gegen Lüneburg waren noch nicht alle vor Ort. Es gab die zugesagte Unterstützung vom 2005 gegründeten Fanprojekt „BLOCK K“, die den Fan-Raum zeigten, und auch für die Ausstattung mit Trommel und Fahne sorgten. Ihren Standort bekommen die Fans auf der neuen Tribüne.