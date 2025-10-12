Der VfL Jüchen zeigt einen starken Auftritt, muss sich am Ende aber knapp geschlagen geben. – Foto: Markus Becker

Viel Lob, aber kein Ertrag für Jüchen Bei der SpVg Schonnebeck spielten die Oberliga-Fußballer des VfL groß auf, fuhren aber geschlagen heim. Für den Aufsteiger war es die dritte sieglose Partie in Folge.

Als die Spieler des VfL Jüchen/Garzweiler nach der Partie am Freitagabend bei der SpVg Schonnebeck auf dem Platz noch einen Kreis bildeten, um sich ein erstes Fazit von Trainer Daniel Klinger abzuholen, bekamen sie hauptsächlich Positives zu hören. Auch der gegnerische Trainer Dirk Tönnies hatte lobende Worte für die Gäste parat, die im Sommer zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Oberliga aufgestiegen waren. Doch das alles half nichts, die Jüchener traten die Heimreise aus Essen trotz eines starken Auftritts mit einer bitteren 1:2 (1:1)-Niederlage im Gepäck an.

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen 2 1 Abpfiff „Das war eine brutal enge Kiste und ein Spiel, das du eigentlich nicht verlieren darfst“, sagte Daniel Klinger, der erstmals Ex-Profi Patrick Koronkiewicz in der Startelf aufbot, und ergänzte: „Wir haben uns von unserer besten Seite gezeigt und wirklich alles gegeben. Dann komme ich damit auch klar.“ Von Beginn waren die Jüchener sehr aktiv, liefen den Gegner früh an, setzten ihn so unter Druck und verbuchten einige Erfolge im Gegenpressing. Insgesamt erarbeiteten sich die Gäste auch einige Möglichkeiten, blieben aber insgesamt zu harmlos. Die Führung der Schonnebecker konnte der VfL zwar noch vor der Pause durch Justin Francis kontern, doch zu mehr Ausbeute reichte es nicht. Daran änderte auch die Rückkehr eines Unterschiedsspielers wie Nils Friebe nichts, der zuletzt zwei Partien gesperrt hatte zuschauen müssen.