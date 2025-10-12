Viel Lob, aber kein Ertrag für Jüchen

Als die Spieler des VfL Jüchen/Garzweiler nach der Partie am Freitagabend bei der SpVg Schonnebeck auf dem Platz noch einen Kreis bildeten, um sich ein erstes Fazit von Trainer Daniel Klinger abzuholen, bekamen sie hauptsächlich Positives zu hören. Auch der gegnerische Trainer Dirk Tönnies hatte lobende Worte für die Gäste parat, die im Sommer zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Oberliga aufgestiegen waren. Doch das alles half nichts, die Jüchener traten die Heimreise aus Essen trotz eines starken Auftritts mit einer bitteren 1:2 (1:1)-Niederlage im Gepäck an.
„Das war eine brutal enge Kiste und ein Spiel, das du eigentlich nicht verlieren darfst“, sagte Daniel Klinger, der erstmals Ex-Profi Patrick Koronkiewicz in der Startelf aufbot, und ergänzte: „Wir haben uns von unserer besten Seite gezeigt und wirklich alles gegeben. Dann komme ich damit auch klar.“ Von Beginn waren die Jüchener sehr aktiv, liefen den Gegner früh an, setzten ihn so unter Druck und verbuchten einige Erfolge im Gegenpressing. Insgesamt erarbeiteten sich die Gäste auch einige Möglichkeiten, blieben aber insgesamt zu harmlos. Die Führung der Schonnebecker konnte der VfL zwar noch vor der Pause durch Justin Francis kontern, doch zu mehr Ausbeute reichte es nicht. Daran änderte auch die Rückkehr eines Unterschiedsspielers wie Nils Friebe nichts, der zuletzt zwei Partien gesperrt hatte zuschauen müssen.
Sommerzugang Yuta Inoue bekam von Klinger ein Lob mit Sternchen, dennoch ließ er zwei Hundertprozentige liegen. „Vorne fehlt uns einfach ein abgewichster Hund, der auch mal einen Ball mit der Picke reinmacht“, so Klinger. Wie Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor geht, machten schließlich die Gastgeber vor, als sie durch Niko Bosnjak in der 60. Minute das letztlich entscheidende 2:1 erzielten.
„Das Tor fällt aus dem Nichts und anschließend laufen wir vergeblich hinterher“, erklärte Klinger, der bei aller Zufriedenheit über die spielerischer Leistung nach nur einem Remis aus den jüngsten drei Partien aber auch betonte: „Langsam müssen mal wieder Punkte her.“ Zunächst geht’s im Niederrheinpokal aber am Mittwoch daheim gegen den SV Sonsbeck.