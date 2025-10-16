"Viel Kopfsache": Stimmen nach dem Pokalderby zwischen KFC und MSV

Gewissermaßen entsprach das Aufeinandertreffen zwischen dem MSV Duisburg und dem KFC Uerdingen der Rollenverteilung. Der Drittliga-Primus hatte die Partie über große Strecken unter Kontrolle, ohne sich dabei besonders strecken zu müssen. Die Gastgeber aus Krefeld hatten zwar vereinzelt gute Phasen, hatten über den gesamten Spielverlauf dem Favoriten aber zu wenig entgegenzurichten.

"Heute war es etwas schwieriger als sonst", bemerkte Uerdingens Flügelspieler Yasin-Cemal Kaya passend dazu. Mit einem dynamischen Dribbling und traumhaften Abschluss zum 1:3 verzeichnete der 25-Jährige die fraglos schönste Szene der Partie. Doch für eine Aufholjagd kam der Anschlusstreffer in der 85. Spielminute aber doch zu spät. So war Kaya noch auf dem Feld zwiegespalten: "Auf der einen Seite habe ich mich selbst gefreut, auf der anderen habe ich gemerkt, dass es am Ende nichts bringt – auch wenn es ein schönes Tor war."

Gegen den zwei Klassen höher agierenden Lokalrivalen wurde besonders im ersten Durchgang offenbart, an welchen Stellschrauben die noch junge Uerdinger Elf für das nächste Level noch drehen müsste. In den ersten knapp 20 Minuten agierte Duisburg griffiger, gedankenschneller: "Das Tempo ist natürlich viel höher, aber da gehört auch viel Kopfsache dazu", analysierte Kaya. "Wenn man sieht, wie viel sie über den dritten Mann spielen – wenn der Zweite den Ball hat und der Dritte ganz genau weiß, wo er hinläuft – das ist schwierig für uns, die im Vergleich dann nicht so schnell im Kopf sind."

Allzu lange in Erinnerungen über die für ihn "unglaubliche Atmosphäre" möchte Kaya aber nicht schwelgen. Schon am Samstagabend (18. Oktober, 18 Uhr) geht es für die Krefelder gegen den 1. FC Monheim erneut um Punkte.

Trainerstimmen: Standardsituationen als Knackpunkt

Aus KFC-Trainer Julian Stöhr sprach nach Spielende weniger der Fußballromantiker als der Pragmatiker: "Der Sieg ist auf jeden Fall verdient", führte er an, ärgerte sich aber auch im nächsten Atemzug. "Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass das, was wir uns vorgenommen haben – die Standards besser zu verteidigen – nicht geklappt hat."

Für den Uerdinger Übungsleiter hätte es besonders in der besten Phase seines Teams, unmittelbar nach dem 0:2-Gegentreffer, den Anschluss gebraucht, um noch einmal Spannung in die Partie zu bringen. Mit dem 3:0 von Thilo Töpken war für Stöhr das Spiel dann nach rund 40 Minuten "im Endeffekt gegessen". Dennoch wollte der Übungsleiter seiner Mannschaft für die aufopferungsvolle Laufleistung ein "Riesenkompliment" machen.

Hirsch am Rande des Pokalabends in der Grotenburg. – Foto: Robin Bogaletzki

Gäste-Trainer Dietmar Hirsch bewertete das Weiterkommen seiner Mannschaft in seiner gewohnt nüchternen Art als "hochverdient", wobei er sich nach dem 3:0 ein noch konsequenteres Auftreten seiner Mannen gewünscht hätte. Aus seiner Sicht hat der MSV in dieser Phase "zu viel verwaltet, zu viel das Gas rausgenommen. Ich finde, wir waren da nicht kompakt genug. Wir hätten uns das ein bisschen einfacher machen können.

Hirsch ergänzte: "Uerdingen ist eine gute Oberliga-Mannschaft, die dann auch Räume gegen eine Drittliga-Mannschaft nutzen kann."