»Viel Kampf, viel Krampf«: Kein Sieger zwischen Bogen und Kötzting

Auch auf die Gefahr hin, drei Euro ins Phrasenschwein werfen zu müssen: Was dieser Punkt wert ist, wird sich erst am Ende der Saison zeigen. Im Nachholspiel des 22. Spieltages in der Landesliga Mitte am Dienstagabend trennten sich der TSV Bogen und der 1. FC Bad Kötzting vor 130 Zuschauern mit 0:0. Beide Teams versäumen es somit, für einen (endgültigen) Befreiungsschlag im Tabellenkeller zu sorgen. Ganz so schlecht ist dann der eine Punkte aber auch wieder nicht, wie beide Trainer unisono feststellen...